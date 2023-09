Bonus docenti, piattaforma in manutenzione: quando sarà riattivata?

Siamo alle solite. Anche in questo 2023, come puntualmente ogni anno, si registrano problemi per il bonus docenti, la piattaforma non funziona e ancora una volta i diretti interessati si trovano impossibilitati a usufruire delle 500 euro promesse dagli incentivi. Ma quando sarà ripristinato il sito? Vediamo se c’è una risposta a questa ormai consueta domanda.

Ancora problemi sul sito per la carta docente

Come ogni anno, durante questo periodo, il bonus docenti si arresta per la piattaforma in manutenzione. Questo contrattempo è ormai diventato tradizione e gli insegnanti italiani lo conoscono bene. Lo scorso anno il sito è ritornato attivo il 27 settembre. Cosa accadrà invece in questo 2023? Gli insegnanti speravano di poter usufruire della piattaforma con un po’ di anticipo rispetto all’anno scorso, così da sfruttare finalmente il bonus di 500 euro. Ora però si teme che invece la manutenzione ritardi anche oltre tale data la riattivazione del sito. A tal proposito, sul sito ministeriale dedicato al bonus docenti si legge:

“Informiamo i docenti che al momento l’accesso in piattaforma è inibito in quanto sono in corso degli aggiornamenti al sito finalizzati all’avvio della nuova annualità”.

Ricordiamo che la carta docente è un bonus destinato agli insegnanti di ruolo, ma dal 31 agosto è stato introdotto anche per i supplenti. ma non è tutto, visto che con i nuovi incentivi anche una fetta di precari può accedere a tale buono, dopo che una sentenza ha dato loro ragione. Insomma, sono in molti ad attendere il ripristino della piattaforma, ma a quanto pare anche quest’anno non sarà possibile usufruire del bonus docenti nei tempi previsti. non era possibile anticiparsi con l’aggiornamento da effettuare sul sito? Insomma, è proprio il caso di dirlo: siamo alle solite mancanze che il nostro paese palesa di volta in volta. E la trasformazione digitale sta acuendo ulteriormente tali mancanze, vista l’arretratezza dei sistemi utilizzati.

Bonus docenti, piattaforma non funziona, che fare?

Non c’è molto da dire a tal proposito, se non prendere atto del fatto che l’upgrade preparato per la piattaforma durerà ancora per un po’.

libri, riviste e pubblicazioni utili per l’aggiornamento professionale;

hardware e software finalizzati al medesimo scopo;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

Speriamo soltanto si tratti di qualche giorno di attesa, e non che debbano passare delle intere settimane. Iloffre la possibilità di acquistare:

Da come possiamo vedere dunque l’incentivo di 500 euro può essere utilizzato in svariati ambiti, e scommettiamo che anche i nostri insegnanti siano desiderosi di utilizzarlo, visto che anche loro, come tutti noi, sono pressati dai rincari d’autunno ormai alle porte. Purtroppo, però, il bonus docenti è inaccessibile, la piattaforma non funziona e bisognerà necessariamente attendere il ripristino del sito. A poco serve anche andare sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, poiché al momento nessuna informazione è stata comunicata in merito al funzionamento del sito.

