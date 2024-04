Le soluzioni e le misure dedicate alle fasce più deboli non mancano e anche il Governo Meloni ha attuato una serie di iniziative volte ad aiutare le persone in difficoltà economica. Il bonus da 940 euro rientra in questi provvedimenti. Le ultime due sono la card Dedicata a Te e la carta Acquisti, entrambe note anche come social card. Combinate permettono infatti di arrivare a ben 940 euro. Ma in che modo si possono utilizzare?

Dove spendere le due social card?

Forse parlare di vere e proprie novità è alquanto inappropriato, visto che si tratta di social card già lanciate lo scorso anno.

Quel che è certo è che entrambe rappresentano alcune delle ultime misure del Governo per quanto riguarda i sostegni economici da offrire alle fasce più deboli e bisognose del Paese. Il cosiddetto bonus 940 euro risulta quindi essere una misura combinata delle due social card in questione, nel senso che messe insieme possono arrivare fino a 940 euro. Per la precisione, la Carta Acquisti è già in vigore da diversi anni, mentre la cardè stata erogata dall’Inps in collaborazione con i comuni e Poste Italiane.

Come dicevamo, si tratta di due misure complementari, ma naturalmente non tutti possono ottenere entrambe. Ii sistemi per fare domanda sono molteplici, ma non tutti possono ottenere entrambe le social card. È bene precisare comunque che la Carta Dedicata a Te non è ancora operativa, ma si spera che lo sia al più presto. Del resto, il Governo Meloni è continuamente alle prese con un malcontento popolare di tipo ideologico (vedi il caso di Scurati censurato) che mal si sposerebbe con con negligenze relative a mancate misure di sostegno per i più bisognosi.

Bonus 940 euro, come spendere le social card?

La Carta Dedicata a Te potrebbe presto godere di un nuovo importo al rialzo e arrivare a una cifra davvero ragguardevole.

Si parla infatti di. Un aumento di circa 80 euro rispetto al precedente importo. Ma in cosa può essere utilizzata? Entriamo quindi finalmente nel merito del quesito, tralasciando invece quelle che sono domande tecniche relative a come farne richiesta e chi ne ha diritto, domande che meritano senza dubbio ulteriori approfondimenti fiscali che non mancano all’interno della nostra proposta informativa. Ci limitiamo a dire che l’ISEE non deve superare i 15 mila euro e che non è necessario fare domanda, in quanto i Comuni contattano automaticamente coloro che ne hanno diritto per riturare la carta. Per quanto riguarda la carta in questione, essa può essere spesa per beni di, oltre che per trasporto pubblico e benzina.

Ancora più sostanzioso il sostegno offerto dall’arca social card, ossia la Carta Acquisti, misura già nota da tempo. In questo caso l’importo è di 480 euro. Dve la si può utilizzare? La lista è lunga: supermercati, negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie. È inoltre disponibile il suo utilizzo al pagamento delle bollette. In questo caso l’ISEE familiare non deve superare gli 8.052,75 euro quest’anno. Come detto le due carte sono complementari, ciò significa che chi è in possesso dei requisiti idonei può riceverle entrambe. In caso contrario, dovrà accontentarsi solo di una delle due.

I punti salienti…