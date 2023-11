Bonus da 5 mila euro per auto nuova o da riparare se danneggiata dal maltempo (decreto alluvione)

L’ultimo decreto alluvioni del governo Meloni consente di richiedere un bonus da 5.000 euro per l’acquisto di una nuova auto. La misura è rivolta esclusivamente a quanti hanno perso la propria auto o rimediato ingenti danni durante l’alluvione dell’Emilia Romagna nella primavera di quest’anno, che come è bene ricordare aveva causato moltissimi danni. L’esecutivo di centrodestra ha stanziato per il decreto un importo di quasi 30 milioni di euro. Fissando il termine ultimo per la richiesta al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento dei fondi.

Bonus alluvione auto: i requisiti da rispettare e come inviare la domanda

Possono richiedere il bonus alluvione auto tutti i residenti nei comuni colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, cioè quelli delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Inoltre possono presentare richiesta anche tutti i proprietari di un veicolo fino a 9 posti, un motociclo e un ciclomotore ad uso privato che è stato danneggiato dal maltempo.

Tra i requisiti da rispettare si annoverano anche:

il possesso del mezzo danneggiato al 1° maggio 2023 e già destinato alla rottamazione;

essere intestatari del certificato di rottamazione dell’auto in questione;

essere proprietari della nuova vettura acquistata per sostituire quella danneggiata dall’alluvione.

Detto questo, il bonus di 5.000 euro è valido per l’acquisto di tutti i veicoli ad eccezione delle autovetture ad uso pubblico. Rientrano quindi nel provvedimento stabilito dal governo le auto a motore termico, le vetture ibride ed elettriche, così come i veicoli usati o a chilometri zero.

Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito ufficiale della Regione Emilia Romagna e accedere alla piattaforma dedicata attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2024, anche se il consiglio è di richiedere il bonus alluvione auto il prima possibile.

Così da scongiurare il rischio di vedere i fondi del bonus esaurirsi dopo pochi giorni.

Un’altra cosa importante da sottolineare è che può essere presentata una sola richiesta dalla stessa persona e dallo stesso nucleo familiare. Di recente, invece, sempre in merito all’alluvione che aveva colpito l’Emilia Romagna, si era ipotizzato di un bonus furgoni per le zone alluvionate. In quel caso si trattava di un incentivo per la rottamazione dei veicoli danneggiati.

Riassumendo

– Il bonus alluvione auto è il provvedimento preso dal governo Meloni per ristorare gli automobilisti che durante l’ultima alluvione in Emilia Romagna hanno perso o rimediato seri danni alla propria vettura.

– Il governo ha stanziato fondi per un totale di 30 milioni di euro. Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse.

– Possono richiedere il bonus tutti i cittadini residenti nei comuni colpiti dall’alluvione dello scorso anno, dunque quelli delle province di Rimini, Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Forlì-Cesena, Ferrara e Bologna.

– Tra i requisiti più importanti da rispettare vi è il possesso del mezzo danneggiato al 1° maggio 2023 e già destinato alla rottamazione.

– È possibile richiedere il bonus tramite il sito ufficiale della Regione Emilia Romagna accedendo con SPID, CIE o CNS.