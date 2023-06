Sempre più italiani usano i bonus e gli sconti fiscali, soprattutto in merito alla casa e alle spese mediche. Questo è già un trend che fa capire cosa cercano le persone e soprattutto per cosa usano gli sconti. La casa e le cure, quindi, si confermano tra i primi pensieri. A dirlo una nuova analisi di Caf Acli, che ha confermato come nel modello 730, aumentano gli sconti dichiarati all’Agenzia delle Entrate. I bonus casa e quelli per le spese mediche, però, non sono gli unici. C’è un certo trend positivo anche per le detrazioni dirette per i bonus ristrutturazione e l’ecobonus e aumentano anche quelle relative al bonus mobili e giardini e il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli italiani spendono per ristrutturare casa e per curarsi

Secondo i dati in oggetto, quindi, gli italiani spendono per ristrutturare casa e per curarsi. Da un lato, infatti, non è una novità la passione che i connazionali hanno per il mattone.

Lo studio di Caf Acli pubblicato su Il Sole 24 Ore, si è basato su 630mila modelli 730 precompilati. È emerso che da un lato l’inflazione e quindi l’aumento dei prezzi, ma anche le semplificazioni che si trovano nel modello precompilato e la possibilità di inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate le detrazioni usando la tessera sanitaria hanno promosso questo trend. Per quanto riguarda lead esempio, si è notato un aumento dei beneficiari del 5,9% mentre l’importo medio è pari a 98 euro.

Durante il covid, infatti, molte visite erano state rimandate. E ora tutti sono corsi a fare controlli o a procedere a quelle visite che avevano dovuto rimandare.

Bonus casa, giardini e spese mediche: scopri quelli dichiarati nel 730

Il 77% dei contribuenti, infatti, ha dichiarato di aver usufruito di sconti fiscali legati alla sanità con una spesa media di 1.223 euro, aumento causato sia al ricorso della sanità privata per limitare i tempi di attesa di quella pubblica, e poi al ricorso alle detrazioni dichiarate alle Entrate tramite il sistema Tessera sanitaria.Un’altra percentuale molto alta, invece, si riferisce al quasi 50% dei contribuenti che ha dichiarato sconti per effettuare lavori in casa. Sono aumentati i beneficiari che hanno usato il bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie ed ecobonus ordinario, soprattutto grazie alle semplificazioni e l’effetto dell’inflazione.

In aumento, ci sono anche le quote di persone che hanno usufruito dei bonus giardini e mobili. Il taglio dell’agevolazione sugli arredi ha spinto molte domande per tutto il 2022 per poi frenare nel 2023. Ma ci sono anche i bonus barriere architettoniche. In questo caso, però, si parla di un’incidenza modesta, lo 0,1%, con una detrazione media di 961 euro ma con la possibilità di fare cessioni fino al 2025. Per quanto riguarda il superbonus 110%, invece, i blocchi dei mesi passati hanno portato i cittadini a fare ricorso a detrazioni dirette sulle ristrutturazioni.

Insomma, gli italiani dichiarano sempre di più nel modello 730 pre compilato l’utilizzo degli sconti fiscali, dove è emerso che quelli per la cura e la casa vanno per la maggiore.

Riassumendo