Bonus 600 euro per le donne ma non è per tutte: età e altri requisiti per averlo a breve

Le famiglie sono sempre più in difficoltà a causa del caro vita. Tutto costa di più, dalle bollette, alla spesa, ma anche il carburante, i mutui, gli affitti e tutto ciò che è necessario per vivere. Ecco perché il governo ha messo a punto una serie di bonus per le famiglie in difficoltà. Ma quali sono questi bonus?

Tra questi vanno sicuramente segnalati l’Assegno unico, che di recente ha anche subito un incremento arrivando a 198 euro a figlio per chi ha un Isee inferiore a 16,215 euro. C’è anche la Social Card, riservata a chi ha un reddito inferiore a 7.640,18 Euro. Molto presto dovrebbe arrivare anche la Carta Risparmio Spesa, dei buoni acquisto per acquistare la spesa alimentare nei punti vendita convenzionati e destinata ai cittadini con un reddito annuale pari o inferiore ai 15.000 Euro.

Il Governo vuole aiutare le famiglie con figli, ecco i bonus disponibili

Ancora disponibile anche il bonus asilo nido, che sarebbe un bonus di 3.000 Euro per la scuola materna dei bambini fino a 3 anni.

Senza dimenticare il congedo parentale con l’indennità dell’80% fino a 9 mesi.Per quanto riguarda le donne, invece, si parla del bonus donna di 600 euro, una misura che il Governo ha intenzione di attuare per aiutare le mamme.Sono infatti le donne che fanno parte di nuclei familiari conquelle più in difficoltà, ecco perché il governo ha pensato ad un bonus mamme di 600 euro dedicato alle madri con figli naturali, in affido o adottati fino a 5 anni di età che potranno ottenere un bonus fino a 600 euro a prescindere dall’Isee. Con questo bonus, le mamme potranno sostenere i figli e avere un aiuto concreto per il mantenimento.Soprattutto nel caso non possano contare sullo stipendio del marito dopo il divirzio o la separazione.

Ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stata presentata una nuova proposta al governo per contrastare il calo demografico e dare una mano alle famiglie con figli. Nella pratica, si parla di un reddito dell’infanzia, un assegno mensile di 400 euro riservato alle famiglie che hanno figli fino a 6 anni, e un reddito fino a 90 mila euro. Si prevede anche l’assegno per la gioventù.

Quindi un altro contributo di 250 euro mensili per figli dai 7 ai 25 anni che continuano gli studi. Il governo, quindi, con queste misure sta cercando sempre più di aiutare le famiglie e dare una spinta alla natalità, prevedendo anche più posti negli asili nido comunali e aree con fasciatoi negli edifici pubblici.

Per tutto il 2023, quindi, le mamme con figli a carico fino a 5 anni possono usufruire del bonus mamma da 600 euro. Per adesso si tratta di una misura che avrà validità quest’anno ma si attendono altri aggiornamenti futuri.

