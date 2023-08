Bonus bollette in scadenza, ad autunno arriva la stangata per le famiglie?

Alla fine di settembre, a meno di una proroga, scadranno i bonus bollette varati dal governo. A quel punto per molte famiglie, le bollette torneranno a costare davvero tanto, senza contare che anche il prezzo di luce e gas potrebbe tornare a salire con la ripresa delle attività lavorative. Le prossime settimane, quindi, saranno davvero importanti per capire che cosa accadrà e se il governo deciderà o meno di intervenire prorogando ancora per altri tre mesi la scadenza.

Che cosa accadrà alla fine di settembre con la scadenza del bonus bollette?

L’ultimo rinnovo del bonus bollette era arrivato a giugno, quando era giunta anche la proroga di altre misure come l’abbassamento dell’Iva al 5% per le bollette del gas e l’azzeramento degli oneri di sistema nonché il bonus sociale di luce e gas. Proprio questo resterà in vigore fino al 30 settembre ma quali famiglie lo ricevono? Si tratta di un bonus per quelle famiglie che hanno un Isee inferiore a 15mila euro anche se il massimo importo è erogato a quelle famiglie che si trovano sotto la soglia di 9.530 euro.

Secondo l’Arera costeranno tra i 40 e 60 euro in più quelle della luce

Per le famiglie con almeno 4 figli la soglia arriva a 30mila euro. Per queste famiglie così numerose, però, il bonus resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Il problema è per tutti gli altri nuclei, che dalla fine di settembre, senza una proroga della misura vedranno le bollette costare molto di più. Alla fine di settembre quindi, senza una proroga, le famiglie interessate dal bonus vedranno le fatture ai prezzi pieni. Non sono previste comunicazioni e secondo l’Arera costeranno tra i 40 e 60 euro in più quelle della luce e quelle del gas fino a 40 euro in più.

Decisione a settembre

Alla fine di settembre, ma anche prima, il governo dovrà quindi decidere se rinnovare il bonus bollette e sarà anche il periodo in cui si aprirà il dibattito sulla legge di bilancio e le risorse da destinare al taglio del cuneo o le pensioni. Ecco perché il decreto bollette è a rischio e per questo motivo le famiglie rischiano di dover pagare molto di più. C’è anche da dire, che nell’ultimo periodo l’inflazione ha rallentato. Per questo motivo l’impatto per le famiglie potrebbe essere più basso, soprattutto per quanto riguarda il prezzo dell’energia.

Bonus bollette in scadenza, ad autunno arriva la stangata per le famiglie?

Anche senza il bonus bollette, quindi, la luce potrebbe costare un pò meno. C’è però da dire che a settembre inizieranno scuola e università e anche molte attività lavorative riprenderanno. Ecco perché bisogna aspettarsi un rialzo delle bollette, anche se ad oggi nulla è certo e bisognerà solo attendere la decisione del governo in merito. Insomma, l’autunno rischia di essere ancora una volta molto caldo sul fronte bollette di luce e gas.

