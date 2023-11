Ebbene sì, tra le tasse più odiate dagli italiani c’è anche il bollo auto, che rientra nella top five delle imposte che meno vengono digerite dai nostri connazionali. Per fortuna, ci sono però condizioni che permettono di avere qualche sconto, cosa che ci alleggerisce non poco e ci permette a volte di pagarlo con meno preoccupazioni. Ma quali sono le regioni che offrono lo sconto migliore e più sostanzioso?

Una delle tasse più odiate

Pagare le tasse è qualcosa che fa venire i brividi a tutti gli italiani, ma sul bollo auto esiste una vera e propria categoria di haters che ogni anno cercano di sfruttare un qualche cavillo per pagare di meno.

Tale imposta è così odiata che ci sono tanti cittadini disposti ad andare contro la legge pur di non pagarla, cosa che comporta naturalmente multe ancora più salate. La speranza, per questi furbetti, è quella di far decadere il reato in prescrizione dopo tre anni, così da archiviarlo. Naturalmente, si tratta di una speranza inattesa nella stragrande maggioranza dei casi, visto che prima di tale scadenza arriva quasi sempre una notifica a casa da parte del comune di residenza. Il quale ci dice che il tempo di nascondersi è finito. In questi casi, come dicevamo, la sanzione è ancora più salata.

E se non si rispetta il nuovo termine entro il quale pagarla, allo scattano il fermo amministrativo sul veicolo e in alcuni casi anche quello esecutivo, il quale prevede il pignoramento del proprio conto. Insomma, meglio non scherzare col fuoco, anche perché, detta tra noi, per quanto il bollo auto possa essere odioso, va pagato, in quanto i cittadini devono sempre rispettare le regole. In sintesi, la cosa migliore da fare (oltre che la più giusta) è quella di pagare la tassa entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione del veicolo, che corrisponde al versamento del primo bollo.

Come dicevamo, però, ci sono soluzioni che offrono un consistente sconto sull’imposta. La soluzione in questo caso è quella di passare alle auto elettriche. A tal proposito esistono interessanti sconti regionali sul bollo auto. Quando si parla di sostenibilità, infatti, anche la nostra politica sta lanciando ormai da tempo una serie di incentivi al fine di permettere agli automobilisti di risparmiare.

Bollo auto, le regioni che lo fanno pagare di meno

Finalmente ci siamo addentrati nella questione e siamo giunti al grande punto. Con le auto elettriche infatti si è esentati dal pagamento del bollo auto. Tale esenzione va dai 3 ai 5 anni, ma per alcune regioni l’esenzione dura per tutta la vita del veicolo. Ciò significa che non dovrete pagare l’odiata imposta fino a che sarete possessori della macchina in questione. Le regioni che attuano questa esenzione legata alla vita del veicolo sono Lombardia e Piemonte. Naturalmente, la questione relativa al pagamento di questa imposta non può riguardare soltanto i possessori di auto elettriche. E per questo motivo c’è una Regione che ha pensato bene di attuare anche uno sconto per tutti gli altri veicoli.

Stiamo parlando ancora una volta della Regione Lombardia, la quale quindi vince la palma di regione in cui il bollo auto costa di meno. I residenti, infatti, qualora attiverebbero il processo di domiciliazione bancaria, si ritroverebbero uno sconto del 15%. Si tratta quindi di u risparmio non da poco, il quale consente agli automobilisti di non sborsare tutta la somma. Allo stesso tempo permette alla Regione di incassare concretezza il dovuto, visto che con la domiciliazione bancaria è impossibile evadere tale tassa.

I punti salienti…