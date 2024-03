Torna l’incubo dei consumi e stavolta nell’occhio del ciclone ci finiscono le bollette del gas. C’è però un operatore in particolare che sta facendo storcere il naso ai consumatori, stiamo parlando di Enel. L’associazione Adiconsum ha infatti notato qualcosa che non va sui suoi prezzi, tanto che ne ha chiesto il ricalcolo. L’azienda invece sembra disposta soltanto a rateizzare, visto i costi elevati delle fatture presentate alle famiglie. Ma entriamo più nel dettaglio della vicenda per scoprire cosa è successo.

Prezzi alle stelle

Bollette mensili da 5000 euro. È questa la situazione che si sono trovati ad affrontare alcune famiglie durante questo inverno. A farne le spese sono alcuni clienti Enel del mercato libero, secondo i quali c’è qualcosa che non va nei calcoli delle bollette del gas. E Adiconsum sembra essere dello stesso avviso. L’associazione ha ricevuto circa mille segnalazioni di questo tipo, soprattutto al Nord, dove le temperature sono più rigide e quindi si fa un maggior utilizzo dei riscaldamenti. I prezzi della materia prima sembrano di colpo essere stati quintuplicati, con i consumatori che ora si trovano a dover fronteggiare dei costi praticamente insostenibili. E a quanto pare, il comportamento di Enel non è dei più irreprensibili, visto che risultano modifiche unilaterali del contratto avviate in estate.

È di questo avviso Mauro Vergari, direttore dell’ufficio studi, innovazioni e sostenibilità di Adiconsum, il quale sottolinea appunto che, benché tali modifiche siano legalmente consentite, è bene prendere atto del fatto che molti clienti non si sono accorti della comunicazione ricevuta, la quale deve arrivare 90 giorni prima della modifica contrattuale in questione, al fine di avere tutto il tempo di trovare un nuovo operatore. Purtroppo, però, tale comunicazione è arrivata in prevalenza via mail, senza nessun altro metodo di avviso, con la conseguenza che molti non hanno appunto visto il messaggio in questione.

Bollette del gas, la risposta di Enel

Insomma, dopo le polemiche sulle bollette della luce , anche quelle del gas stanno facendo spazientire gli italiani.

Non solo mail, ma anche lettere cartacee, afferma Enel. € lo stesso direttore Vergari a ribadire la risposta di Enel in merito: “Ad altri, Enel ha spiegato di aver inviato una lettera cartacea tramite posta ordinaria, ma la posta massiva non è tracciabile e questi clienti, di fatto, non hanno ricevuto la lettera”. In sintesi, il risultato è stato il medesimo, con tanti italiani che non hanno avuto modo di prendere visione del cambio di tariffe. Ma quali sono queste tariffe? Riportiamo le parole di Vergari per scoprirlo: “Gli aumenti unilaterali vedono la tariffa al metro cubo passare da 0,30/0,50 euro a 2,30, fino a 2,60 euro al metro cubo”. Si tratta quindi effettivamente di un aumento di proporzioni esponenziali, calcolato dalla stessa associazione dopo aver visionato le bollette del gas mostrate dai risparmiatori scontenti.

E dire che al momento il mercato libero offre tariffe sul gas che vanno da 0,35 a 0,50 euro al metro cubo. L’associazione quindi chiede a Enel di rivedere le proprie tariffe e di impostarle a un massimo di 0,90 euro al metro cubo. “Finora, il massimo che è stato concesso ad alcuni consumatori è la rateizzazione, ma non è sufficiente poiché queste cifre, di migliaia di euro, stanno diventando un vero problema sociale” conclude Vergari. La risposta di Enel non si è fatta attendere:

“I prezzi di rinnovo sono stati determinati sulla base delle condizioni di mercato vigenti in un momento in cui il costo del gas era particolarmente elevato a causa delle forti tensioni sui mercati internazionali, non imputabili all’azienda. Enel Energia conferma di aver eseguito correttamente i rinnovi contrattuali delle condizioni economiche in scadenza, comunicando al cliente in forma scritta e con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza effettiva del nuovo prezzo”.

I punti chiave…