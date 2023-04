Bere 2 litri di acqua al giorno è troppo o va bene?

Bere 2 litri di acqua al giorno è una raccomandazione che vale per tutti? Ebbene, si è sempre detto che bere molto fa bene, soprattutto nella stagione estiva. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Science, però, potrebbe rimettere in discussione questo mito. Ma esattamente 2 litri di acqua al giorno quanti bicchieri sono? Se si considera che un comune bicchiere (anche quello di plastica comune) contiene circa 200 ml di liquido, allora 2 litri, corrispondono a 10 bicchieri pieni.

Per bere molto, poi, sarebbe meglio scegliere l’acqua frizzante o la minerale? Questo è un altro quesito che la maggior parte delle persone si pone. È la Fondazione Veronesi a dare una risposta. Comunica che non vi è alcuna differenza “nutrizionale” tra le due, la prima (però) può dare la sensazione di essere più dissetante perché le bollicine di gas stimolano i recettori del gusto a livello delle papille gustative. Molti credono poi che l’acqua frizzante aiuti a digerire meglio ma anche in questo caso di tratta di un falso mito.

Il gas, infatti, favorisce l’espulsione dell’aria e per questo si ha la sensazione di digerire. Si tratta, però, solo di una percezione in quanto non ha alcuna azione digestiva.

Tornando alla questione principale, che cosa comunica lo studio della rivista Science? Perché il pensiero che bere 2 litri di acqua al giorno fa bene alla salute è un mito da sfatare?

Il mito da sfatare

In un articolo del The Guardian, aggiornato al 25 novembre, si parla di uno studio, pubblicato sulla rivista Science, secondo il quale bere otto bicchieri di acqua al giorno (o dieci a seconda di quanto sia grande il bicchiere) è eccessivo per la maggior parte delle persone.

Ogni individuo, infatti, ha un fabbisogno d’acqua diverso dall’altro e l’attuale raccomandazione di 2 litri al giorno non è supportata scientificamente.

Questo è quanto dichiara Yosuke Yamada che lavora presso l’Istituto Nazionale di Innovazione Biomedica, Salute e Nutrizione in Giappone e che è anche uno degli autori dello studio. Secondo Yamada, infatti, le vecchie stime sul fabbisogno idrico non tenevano conto del contenuto d’acqua presente nei cibi. Chi mangia soltanto pane, uova e pancetta non otterrà acqua dal cibo a differenza di chi consuma verdura, frutta, carne o riso.

Bere 2 litri d’acqua al giorno

Lo studio pubblicato sulla rivista Science ha valutato l’assunzione di acqua di 5604 persone di un’età compresa tra gli 8 giorni e i 96 anni di età di 23 paesi diversi. Nel dettaglio, le persone coinvolte nella ricerca, hanno dovuto bere 1 bicchiere di acqua in cui alcuni atomi di idrogeno sono stati sostituiti con il deuterio. Quest’ultimo è un isotopo stabile dell’idrogeno che si trova in modo naturale nel corpo umano ed è inoffensivo.

Il tasso con il deuterio in più che è stato eliminato ha rilevato la velocità mediante la quale l’acqua viene trasformata nel corpo. Tale velocità è diversa a seconda dell’attività che si svolge, del sesso, dell’età ma anche dell’ambiente nel quale ci si trova. Nel caso si viva in posti caldi e umidi, ad esempio, la velocità è più elevata. Anche le donne che sono incinte e gli atleti hanno una velocità più alta e questo significa che necessitano di bere di più.

Per il ricambio idrico, è fondamentale il quantitativo di energia che si brucia. Per il prof. John Speakman dell’Università di Aberdeen, coautore dello studio, quindi, è probabile che bere due litri di acqua al giorno sia un livello troppo alto per molte persone.

