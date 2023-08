Banner e annunci sui siti web, con Google puoi personalizzare tutto

Quanto è fastidiosa la pubblicità? Gli esperti di marketing ci risponderanno che gli spot sono l’anima del commercio. Banner e annunci però possono essere anche un grande problema, poiché ci spingono a fare acquisti a volte non necessari, per quanto desiderati. Per fortuna con Google è possibile personalizzare tutto andando a modificare le proprie preferenze nel centro di controllo.

Stop a pubblicità indesiderata

Di recente Google ha inviato una mail sugli account Gmail dei suoi utenti al fine di informarli che con il concerto di controllo è possibile modificare banner e annunci pubblicitari presenti durante la navigazione online. Con questo sistema è infatti possibile andare ad eliminare alcune voci che sono state registrate in base ai cookie di navigazione. Infatti, quando navighiamo sul web e accediamo ai siti, oltre alle pubblicità generiche, quelle che il sito mostra in base alle proprie partnership, ci sono anche degli slot liberi. Tali spazi vengono occupati da banner e annunci relativi alla nostra esperienza online.

Ciò significa che ci verranno mostrate delle pubblicità personalizzate, ossia relative alla nostra preferenza. Si tratta di un sistema atto a catturare l’interesse del lettore verso quello specifico prodotto.

In questo modo, infatti, Google si assicura che venga pubblicizzato un prodotto che effettivamente interessa all’utente, in quanto in precedenza ha mostrato interesse per tale prodotto (attraverso i cookie). Pensiamo però a quelle cose che potrebbero anche crearci danno. Ad esempio, in un recente passato siamo stati dei gran fumatori e abbiamo fatto ricerche sulle sigarette, magari comprandole online. Ora però abbiamo deciso di smettere di fumare e stiamo combattendo contro la voglia di accendere una sigaretta. Vedere banner e annunci di marche di sigarette non ci farà certo bene. Stessa cosa dicasi per gli alcolici. Magari abbiamo acquistato una bella bottiglia di whisky o abbiamo fatto ricerche a tema. Ora però vogliamo tenere gli alcolici lontani dalla nostra vita. Anche in questo caso un banner del genere non ci aiuta affatto. Per questo motivo andare a modificare questi annunci può essere di grande utilità.

Banner e annunci, Google ci dà una mano

Nel centro per gli annunci di Google è possibile personalizzare i banner presenti sui siti e decidere quindi quali è meglio rimuovere dalle proprie preferenze. Sulla mail inviata da Big G ai suoi utenti si legge:

“Finanziamo i nostri servizi principalmente tramite la pubblicazione di annunci. Scopri di più su come utilizziamo i dati per la pubblicità. Con Il mio centro per gli annunci, puoi scegliere i tipi di annunci che vuoi vedere e quali informazioni possono essere utilizzate per personalizzarli. Scopri quali dati vengono utilizzati da Google per mostrarti gli annunci. Se non vuoi che determinate informazioni vengano usate per personalizzare gli annunci, puoi disattivarle. Vuoi fare una pausa da cose come alcolici o giochi e scommesse? Puoi limitare gli annunci anche su questi argomenti. Se gli annunci personalizzati sono attivi, puoi bloccare gli annunci direttamente sui siti Google, incluso YouTube, e sui siti che collaborano con Google. Rendi i tuoi annunci più pertinenti facendo sapere a Google cosa ti piacerebbe vedere con più o meno frequenza”.

Visualizzando la posta da Gmail e andando a cliccare sul tasto “Controlla i tuoi annunci” è infatti possibile prendere visione di argomenti e brand visitati di recente. Dalla lista è possibile cancellare tutto ciò che ci è indesiderato, ed è inoltre possibile scegliere altri argomenti che sono invece di nostro interesse, ma che non risultavano ancora tra gli argomenti in elenco. Si tratta quindi di un’importante funzione che permette agli utenti di avere maggior controllo dei banner e degli annunci presenti sul web e che è in ottemperanza del nuovo regolamento stabilito dagli organi preposti.

I punti chiave…