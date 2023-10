Bagaglio a mano senza sovraprezzo sui voli aerei: Ue contro contro compagnie low cost

Sarà capitato a tutti di viaggiare in aereo e dover pagare a parte la tariffa del bagaglio a mano. Ormai quasi tutte le compagnie low cost fanno pagare a parte il bagaglio piccolo, molto presto, però, potrebbe cambiare tutto. La Ue, infatti, con una sentenza, ha chiarito che il bagaglio a mano dovrebbe far parte della tariffa base del volo, insomma non si dovrebbe pagare a parte.

La commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che prevede che le compagnie debbano garantire il bagaglio a mano nella tariffa del biglietto ed esorta i paesi membri ad adottare la sentenza. Ora manca solo il voto per l’adozione della risoluzione al Parlamento europeo.

Cosa potrebbe cambiare

Ormai da molto tempo, le compagnie aeree low cost in particolare, che sono anche quelle più usate, fanno pagare a parte il bagaglio a mano. Quando si prenota il biglietto, la tariffa che si visualizza per prima è quella che non include il bagaglio a mano.

La Ue, quindi, vuole risolvere questi problemi. Prima di tutto contrastare le politiche incoerenti delle compagnie, che provocano confusione ai passeggeri, e poi le pubblicità poco chiare, che spesso comportano tariffe nascoste per i bagagli. Nel 2014, una sentenza della Corte di giustizia europea aveva stabilito che il bagaglio deve essere parte essenziale del viaggio e quindi andrebbe incluso nel biglietto.

Insomma, i vettori dovrebbero togliere i costi aggiuntivi riferiti ai bagagli a mano e poi si chiede anche chiarezza in merito a peso e dimensioni. Molto spesso, infatti, le compagnie hanno differenti politiche relative al peso e alle dimensioni e i passeggeri si trovano in confusione.

“Le compagnie aeree low-cost fanno affari con il prezzo dei biglietti nascondendo il supplemento per il trasporto del bagaglio a mano sino alla fine dell’acquisto. L’Europa si è già espressa sull’argomento, ma gli Stati membri continuano a permettere alle compagnie aeree di giocare con i prezzi e ingannare i viaggiatori, tutto questo deve finire”.

Non di rado, alcuni sono obbligati a pagare costi extra sui voli , perché magari devono prendere più compagnie in una giornata dovendo fare scalo. La semplificazione delle tariffe per il bagaglio a mano, fa parte di un più ampio sforzo per semplificare i viaggi nella Ue. Era stata la Spagna, per prima, ad avviare un’indagine sulle tariffe del bagaglio a mano. Il deputato spagnolo Jordi Cañas aveva detto:

Ora il Parlamento Europeo ha accolto la richiesta alla Commissione Ue di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quindi, anche il Parlamento chiede che non siano più fatti pagare a parte i bagagli a mano.

In merito si è espressa anche Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 stelle secondo cui molti viaggiatori europei devono accettare condizioni di viaggio assurde:

“la richiesta di pagamento per il bagaglio a mano e quella per il posto a fianco del proprio familiare rappresentano una degenerazione di un mercato dei trasporti che non rispetta più i diritti dei passeggeri”

Il problema base, quindi, non rimarrebbe solo la questione bagagli ma anche i posti a sedere. Strasburgo, infatti, avrebbe chiesto anche di fare qualcosa in merito ai costi per l’assegnazione dei posti.

Ora non resta che vedere cosa cambierà dopo il voto al Parlamento e se davvero le compagnie dovranno adattarsi facendo pagare una tariffa base che includa già il bagaglio. Anni fa questo era incluso, poi è cambiato tutto e il bagaglio è diventato quasi un extra da parte delle low cost. Come riporta il Corriere della Sera, nel 2019 bastavano 9 euro per portare il bagaglio a mano, nel 2022 il prezzo era salito a 14 euro circa per arrivare a 30 euro e a volte a 55 euro a tratta nell’estate 2023.

