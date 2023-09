Le 15 aziende italiane dove è più bello lavorare nel 2023 secondo Best Workplaces in Europe

Numerosi studi hanno dimostrato che essere felici al lavoro aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati. In occasione della Settimana Internazionale della Felicità sul Lavoro è stata pubblicata la lista delle 150 aziende in cui i lavoratori sono grati del proprio impiego, conosciuta col titolo di Best Workplaces in Europe 2023.

L’Italia può sorridere, dato che si piazza in quinta posizione per numero di aziende premiate. Elementi quali lo spirito di squadra, l’orgoglio, l’equità nelle retribuzioni, la credibilità e il rispetto sono i parametri su cui si basa la classifica.

Continua dunque a crescere l’Italia, inseguendo Paesi come Svizzera, Irlanda e Spagna. Un’ulteriore conferma di come nella crescita delle aziende viene ora messo al primo posto il fattore umano.

Ecco quali sono le aziende italiane dove è più bello lavorare quest’anno.

Classifica aziende italiane dove è più bello lavorare nel 2023

1) Hilton – Ospitalità | Hotel / Resort – 864 dipendenti

2) Salesforce – Information technology | Software – 597 dipedentni

3) American Express Italia – Servizi finanziari e assicurazioni – 1.281 dipendenti

4) Teleperformance Italia – Professional Services / Business Process Outsourcing / Telephone support / Sales centers – 1.995 dipendenti

5) DHL Express – Trasporti – 3.421 dipendenti

6) Micron Semiconductor Italia – Information technology | Hardware – 546 dipendenti

7) MSD Italia – Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici – 598 dipendenti

8) AbbVie Italia – Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotto farmaceutici – 1.492 dipendenti

9) Kiabi – Vendita al dettaglio | Abbigliamento – 570 dipendenti

10) ConTe.

it assicurazioni – Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni auto – 593 dipendenti

11) Sorgenia – Manifatturiero e produzione | Energia – 612 dipendenti

12) Esprinet Italia – Information technology – 947 dipendenti

13) Danone Nutricia Società Benefit – Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari – 500 dipendenti

14) Eli Lilly Italia – Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici – 1.395 dipendenti

15) illimity – Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito – 829 dipendenti

Classifica aziende straniere dove è più bello lavorare in Europa nel 2023

1) DHL Express – Transportation.

2) AbbVie – Health Care

3) Hilton – Hospitality

4) Cisco – Information Technology

5) Salesforce – Information Technology

6) Stryker – Manufacturing & Production

7) Teleperformance – Telecommunications

8) Hilti – Manufacturing & Production

9) Cadence – Professional Services

10) Novo Nordisk – Health Care

11) SC Johnson – Manufacturing Production

12) Specsavers – Retail

13) Kiabi – Retail

14) Admiral Groupo – Financial Services & Insurance

15) Volkswagen Financial – Financial Services & Insurance

16) Sopra Steria – Information Technology

17) Amgen – Biotechnology & Pharmaceuticals

18) W.L. Gore – Manufacturing & Production

19) Deloitte – Professional Services

20) Bacardi – Retail

21) Bristol-Myers Squibb – Biotechonology & Pharmaceuticals

22) RSM – Financial Services & Insurance

23) Roberto Half – Professional Services

24) Equinix – Information Technology

25) Ansys – Information Technology.

Si nota, quindi, che la maggior parte delle persone che lavorano in queste aziende si ritengono soddisfatte. E non è poco, visto che un recente ricerca ha dimostrato che una bassa percentuale di lavoratori è davvero contenta del lavoro che svolge. Insomma, il lavoro dei sogni non è proprio dietro l’angolo.

Riassumendo

– Di recente è stata pubblicata la classifica Best Workplaces Europe in 2023, cioè la lista delle aziende in cui i dipendenti sono più felici.

– Ottima performance dell’Italia, quinta per numero di aziende presenti in classifica.

– L’azienda dove i dipendenti lavorano maggiormente con il sorriso è la nota catena alberghiera Hilton.

– Al secondo posto in Italia si piazza Salesforce, azienda leader nella gestione delle relazioni con i clienti.

– Terza posizione per American Express Italia, la celebre società statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio.