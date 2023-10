Ci sono aziende in cui tutti vorrebbero lavorare. Alcune perché sono molte famose, altre perché offrono più opportunità di carriera o benefit ai dipendenti. Insomma, i motivi possono essere i più disparati ma quello che emerge è che nei primi posti si trova anche un’italiana famosissima: la Ferrari. La classifica World’s Best Employers di Forbes, ci illustra quali sono le migliori aziende in cui le persone vogliono lavorare. Per arrivare alla lista completa, Forbes si è basata sui dati di Statista.

Le aziende dove tutti vorrebbero lavorare nel 2023 secondo Forbes

Durante il sondaggio, è stato chiesto ai partecipanti di valutare la disponibilità a raccomandare il proprio datore di lavoro ad amici e parenti e di valutare anche altri datori di lavoro che si sono distinti. La Ferrari, quindi, ha guadagnato il quinto posto generale e risulta tra le aziende al top dove tutti consigliano di lavorare. Le risposte dei partecipanti sono state analizzate con dei punteggi. Alla fine hanno partecipato 17mila persone citando circa 700 aziende. Da qui, è nata la classifica finale che ha premiato in assoluto Ferrari tra le italiane, ma anche altre realtà lavorative. Nella top ten generale è quinta e si conferma la migliore in Italia. Di seguito la classifica delle prime dieci:

1 Samsung

2 Microsoft

3 Alphabet

4 Apple

5 Ferrari

6 IBM

7 Adobe

8 Costco Wholesale

9 BMW

10 Cisco Systems.

Le aziende italiane dove lavorare secondo il World’s Best Employers

Come si nota, al primo posto si trova Samsung, la nota azienda di tecnologia sudcoreana, che risulta in assoluto la più votata a livello mondiale e la miglior realtà in cui tutti vorrebbero lavorare secondo la classifica di Forbes. Sul podio ci sono anche Microsoft, Alphabet e Apple. Dopo la Ferrari, invece, si piazzano IBM, Adobe e Costco Wholesale. Chiudono la top ten la BMW, la nota casa automobilistica tedesca e Cisco Systems, azienda che opera nel settore semiconduttori, elettronica e tecnologia.

Sempre per quanto riguarda Ferrari, va detto che nella classifica 2022 si trovava all’undicesima posizione, mentre quest’anno è arrivata alla quinta posizione. Ciò dimostra un balzo in avanti notevole. A differenza di Ferrari, alcune aziende note che nelle passate classifiche si trovavano nella top ten, ora sono uscite. Si tratta di Delta Air Lines, Southwest Airlines e Dell Technologies.

Altre italiane presenti in classifica sono Prada, che si trova al 42esimo posto, poi Pirelli, A2A, Mapei, Calzedonia, Leonardo, Fincantieri, Eurospin, Generali Group, Artsana e Mediaset, tutte posizionate dopo la 100esima posizione mondiale.

Queste aziende italiane, quindi, sono quelle citate dai dipendenti, che ritengono di trovarsi bene e quindi le consigliano per avviare una carriera. Di recente, invece, avevamo visto quali sono le aziende migliori in cui lavorare in base alla nota classifica Best Workplaces 2023 di Great Place to Work. Anche qui non erano mancate alcune sorprese.

Quello che è certo, è che alcuni nomi di spicco relativi alle aziende italiane sono spesso presenti in queste classifiche dedicate al mondo del lavoro.

