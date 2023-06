Attenti a quegli autovelox: ecco i comuni italiani dove si fanno più multe

Circolare in strada in auto dai prossimi mesi potrebbe richiedere molta più responsabilità. Sono in arrivo molte novità per quanto riguarda il Codice della Strada. Il ministro Salvini, infatti, ha annunciato dei cambiamenti non solo per i neopatentati, ma anche nuove regole per bici e monopattini. Così come regole più severe per chi guida ubriaco o sotto effetto di stupefacenti e causa più incidenti e pene più severe per le soste selvagge. Molto importanti sono anche le nuove regole sugli autovelox, che saranno uniformati a livello nazionale e utilizzati solo per ragioni di sicurezza.

Il nuovo ddl del nuovo Codice della Strada, infatti, punta alla prevenzione e si rivolge soprattutto ai ciclisti, neopatentati e monopattini. Ma si nota anche una tolleranza zero nei confronti di guidatori che abusano di alcol e droga e poi si mettono alla guida. Senza dimenticare l’avvio dell’alcolock e l’ergastolo della patente, ossia il ritiro a vita nei caso dei recidivi che hanno causato incidenti.

Le città dove si fanno più sanzioni

Invece, per quanto riguarda bici e monopattini, sono previste delle nuove regole come l’obbligo di frecce, targa, casco e assicurazione per i monopattini.

Anche sugli autovelox, come mezzo per salvaguardare la sicurezza stradale e non solo per far fare cassa ai Comuni, ha chiarito che si sta lavorando per uniformarli a livello nazionale come strumento per salvare vite e non solo “per rimpinguare le casse comunali”. Ma quali sono le città dove si fanno più multe?

Come riporta Corriere, secondo Facile.it, che ha analizzato i dati ufficiali, sono emersi i comuni che nel 2022 hanno ottenuto più entrate dalle multe per i limiti di velocità.

La prima in assoluto è Firenze, con proventi pari a 23,2 milioni di euro, subito dopo si piazza Milano con 13 milioni e Genova con 11 milioni.

Se invece si rapporta la sanzione al numero di autoveicoli e motocicli, in pole troviamo i fiorentini con una spesa di 85 euro seguiti da quelli di Grosseto e Rieti con 78 e 54 euro. Se oltre al limite di velocità si considerano anche tutte le violazioni del Codice della Strada, invece, i comuni che hanno incassato di più sono quelli di Milano con 151 milioni di euro, seguita da Roma con 133 milioni e Firenze con 46 milioni. Se alle multe si rapporta anche il numero di conducenti, invece, i più multati sono i milanesi seguiti dai fiorentini e bolognesi.

Ci sono anche le province con i guidatori più rispettosi. Basti pensare a Carbonia, che nel 2022 ha incassato solamente 120.000 euro, ma anche i guidatori di Emma e Agrigento. Rapportando le multe incassate al numero di veicoli immatricolati, invece, è emerso che la provincia più virtuosa è Latina, seguita da Agrigento e Aosta.

Attenti a quegli autovelox: ecco i comuni italiani dove si fanno più multe

In attesa di sapere che cosa conterrà nel dettaglio il nuovo ddl sul Codice della Strada, quindi, l’inchiesta di Facile.it sulle città italiane dove si fanno più multe mette in luce che in alcuni Comuni ci sono molti più guidatori a a rischio multa non solo per eccesso di velocità.

