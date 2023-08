Autovelox addio multe, arriva il dispositivo che fa felici i velocisti

Potrebbe essere anche un’arma a doppio taglio quella del dispositivo lanciato per segnalare gli autovelox ed eliminare le multe. Questo però sarà la storia a dircelo, anche se a dirla tutta la trovata non è poi così originale. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme come funziona il nuovo Ooono Co-Driver e perché i velocisti delle autostrade ne sono così entusiasti.

A tutto gas…

Altro che Flash, con Ooono Co-Driver gli automobilisti possono davvero trasformarsi in velocisti e infrangere tutti i limiti di velocità senza alcun rischio di essere multati. Sembra un paradosso, ma in fondo il device in questione potrebbe rivelarsi proprio un’arma a doppio taglio. Diciamoci la verità, gli autovelox sono un vero e proprio incubo per gli automobilisti di tutto il mondo. Ci sono poi casi in cui si sfiora il surreale con multe oltre l’italiana comprensione. Prendiamo ad esempio il caso dell’automobilista finlandese, multato per centinaia di migliaia di euro per aver superato il limite di velocità. In Italia però c’è anche il sospetto che i comuni ci marcino sopra, al fine di incassare un po’ di soldini a spese dei contribuenti.

Sulla questione è intervenuto infatti anche il ministro Salvini , il quale ha invocato un maggiore buonsenso, anche in merito ai limiti di velocità.

Ciò non toglie che superare il limite di velocità quando si guida può essere estremamente pericoloso. In realtà, tali limiti vengono imposti proprio al fine di evitare gli incidenti, quindi gli autovelox servono appunto a segnalare i trasgressori e punirli. A chi può giovare la segnalazione di tali autovelox? Appunto a coloro che intendono correre per tutto il tragitto oltre il limite consentito, per poi rallentare in prossimità dei dispositivi, al fine di evitare le multe e rimanere impuniti. Insomma, questi Ooono Co-Driver possono essere davvero controproducenti, ma allo stesso tempo possono anche essere d’aiuto. Bisogna però capirsi bene su un punto: il limite di velocità viene deciso su una strada per ridurre il rischio di incidenti su tutto il percorso, e non soltanto in prossimità dell’autovelox.

Autovelox, nessuno li ama, eppure…

In teoria andrebbero proprio nascosti all’occhio del conducente, ma sappiamo che invece le cose non stanno cosi.

Insomma, gli autovelox in teoria sono molto utili, in quanto scoraggiano gli automobilisti dal trasformarsi in pericolosi velocisti. Purtroppo, però, sappiamo che spesso gli incidenti capitano proprio perché i conducenti si distraggono alla guida per scovare tali autovelox. Per questo motivo segnalarli è diventato col tempo utile. Per tale motivo da un po’ di anni anche Google li ha inseriti sull’app Maps, il navigatore di Big G. La particolarità di Ooono Co-Driver è che però non sarà necessario nemmeno guardare lo smartphone mentre si guida per scoprire dove sono, in quanto una notifica sonora avviserà il conducente (in realtà è così anche su Maps). Oggi sono circa 1,5 milioni gli automobilisti che lo usano. Il device costa solo 50 euro e non necessita di abbonamenti o altri costi aggiuntivi. Christian Walther Øyrabø, founder e CEO della danese Ooono A/S, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente Ooono Co-Driver, il nostro prodotto di punta, sul mercato italiano, e far crescere la nostra community europea. Il nostro dispositivo di sicurezza stradale è un vero supporto al servizio dei guidatori, che permette di mantenere alta la concentrazione alla guida ed evitare potenziali pericoli della strada e autovelox, il tutto senza aver bisogno di guardare il proprio smartphone”.

Per usare questo device ed evitare gli autovelox basta scaricare l’app, connettere il device al proprio smartphone e tenere attivo GPS e connessione. Con il device è inoltre possibile anche segnalare pericoli lungo il percorso, cosa che è senza dubbio molto utile per tutti gli automobilisti.

