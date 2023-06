Multa da 121 mila euro, dove è successo e per quale infrazione?

Non si trasgredisce con il codice della strada, ma in questo caso la multa somministrata è un vero e proprio castigo di Dio, tanto da finire nel Guinness dei primati per un record probabilmente imbattibile. Parliamo di ben 121 mila euro, questo il costo complessivo della sanzione inflitta al trasgressore. Ma cosa è successo e soprattutto dove?

In questo paese non si scherza

Che bella la Scandinavia, terra dove la social democrazia ha ancora voce in capitolo. Terra dove tutto funziona e dove puntualmente ogni anno gli scandinavi si aggiudicano le prime posizioni nella classifica dei paesi più felici del mondo. Occhio però al codice della strada, perché lì non si scherza. La multa da record è stata registrata in Finlandia, ed è di ben 121 mila euro. Com’è possibile che sia stato sanzionato un guidatore per una sanzione tanto costosa? In realtà, come abbiamo già altre volte visto, anche da noi il codice della strada prevede delle sanzioni particolarmente salate. Nel caso di corse clandestine infatti si parla di multe da centinaia di migliaia di euro. In questo caso però l’infrazione è stata segnalata per eccesso di velocità.

Occorre quindi fare un paio di precisazioni in merito alla Finlandia. Abbiamo infatti detto quanto i paesi scandinavi siano sempre elogiati per il loro sistema di vita, a dispetto del clima freddo che li contraddistingue e che scoraggia noi mediterranei. C’è ovviamente da dire che i paesi del nord Europa si caratterizzano anche per la grande severità nel far rispettare le regole, oltre che una giusta rigidità nel metterle in pratica. Per quanto riguarda le multe, in Finlandia il costo è relativo non solo al tipo di reato commesso, quindi in base alla gravità, ma anche relativamente al reddito della pensione sanzionata.

Multa da 121 mila euro, cosa è successo?

Ecco quindi in parte spiegata la multa da record.

Possiamo finalmente entrare nel merito della questione e capire nel dettaglio cosa è successo, dopo questo breve, ma doveroso preambolo. Insomma, qualche giorno fa in Finlandia un uomo d’affari è stato fermato e multato per eccesso di velocità. Il conducente guidava a una velocità che superava di 30 km/h il limite previsto dalla Legge. La polizia locale ha a sua disposizione un database nel quale viene fornita la situazione reddituale di tutti i cittadini. la notizia è stata riportata in tutto il mondo, sia dal Guardian che dalla nostra Ansa, con tanto di nome e cognome del trasgressore.

Si tratta di un uomo di 76 anni di nome Anders Wiklö, presidente e fondatore di una holding da 350 milioni di euro l’anno. La multa record ha avuto un certo risalto anche in patria, tanto che alcuni giornalisti hanno intervistato l’uomo, il quale ha dichiarato:

“Sono davvero dispiaciuto per l’accaduto. Avevo appena iniziato a rallentare, ma credo che non sia successo abbastanza in fretta”.

Insomma, il trasgressore ha pagato e ringraziato senza scomporsi minimamente. Indubbiamente, parliamo di una persona che può ampiamente permettersi una cifra del genere, e in effetti comminare una multa di poche migliaia di euro a un personaggio così facoltoso sarebbe stato ridicolo. Ma cosa avrebbe detto un nostro connazionale, anche super ricco, se fosse stato multato con una cifra simile? Avrebbe davvero pagato senza fare una piega seduta stante con un assegno o un bonifico istantaneo? Ne dubitiamo fortemente.

Riassumendo…