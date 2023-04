Autostrade e addio al limite di velocità a 130 chilometri orari: dove potrebbero scattare nuovi limiti

Immaginiamo di guidare in autostrada e poter andare a 150 chilometri orari. Per chi non esita a pigiare sull’accelleratore può esere anche una buona notizia. Molto presto sulla rete autostradale italiana si potrebbe andare oltre i 130 km orari. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, infatti, sta pensando di rivedere il Codice della Strada e quindi l’intenzione è quella di alzare i limiti di velocità su alcune tratte.

Se ne è parlato già in precedenza ma il tema sembra avere molto appeal. Anche perché ciò vorrebbe dire che le auto potranno andare più veloci su alcune tratte dove è possibile farlo.

Salvini aveva riferito di star facendo tutte le valutazioni del caso ma pensare di seguire il modello tedesco non sarebbe impossibile. Infatti, su alcune tratte autostradali, ampie e sicure non è un’utopia pensare di poter aumentare la velocità.

Autostrade e addio al limite di velocità a 130 chilometri?

Il vicepremier aveva spiegato che la maggior parte degli incidenti avvengono su strade urbane ed extraurbane.

Le autostrade dove presto si potrebbe andare a 150 chilometri orari

Molto meno in autostrada ecco perché con un pò di buonsenso si potrebbe provare ad aumentare la velocità in alcuni tratti e diminuirla in altri. La proposta, inoltre, era già stata avanzata nel 2001 dalla Lega.Ma quali sono ledove si prevede l’aumento della velocità? Sicuramente quelle con carreggiate composte da almeno tre o più corsie, che consentono maggiore spazio a disposizione, ma anche le tratte con il tutor per il controllo della velocità.

In teoria, ci sarebbe anche il terzo requisito riferito all’asfalto drenante sulle autostrade. Considerando tutte queste variabili, è chiaro che su oltre 7mila chilometri di autostrada, quelle a tre corsie ammontano a 1.800, 76 le autostrade con quattro, mentre le autostrade coperte da tutor sono 1.500 per quanto riguarda i chilometri.

A conti fatti, se si deve guardare a quali sono le tratte autostradali dove si potrebbe aumentare la velocità, è chiaro che della lista fanno parte alcuni tratti dell’A1 Milano-Napoli, dell’A4 Milano-Brescia, della A14 Bologna-Taranto e della A8 Milano-Varese, ma anche della A26 tra Piemonte e Liguria. Quelle più importanti.

Il progetto di Salvini è supportato anche dall’effettivo calo del numero degli incidenti sulle autostrade. Infatti, solo nel 2021 gli incidenti si sono dimezzati rispetto al passato, del 16% un numero che non è affatto male considerando- ad esempio, il 2014. Non è ancora chiaro se e quando questo progetto prenderà vita. L’idea, però, è che davvero prima o poi su alcune tratte si potrebbe davvero considerare di andare a più di 130 chilometri orari. Ma sempre usando il buonsenso.