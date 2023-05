Auto rubata: come evitare che succeda di nuovo

È uno dei crimini più diffusi e odiosi sul pianeta, ma purtroppo bisogna conviverci, poiché ormai questo è il mondo che ci circonda. L’auto rubata è infatti un problema non solo del nostro paese, ma del mondo intero e i numeri relativi ai furti delle macchine sono ancora altissimi. Conviverci, però, non significa accettarlo, bensì trovare il modo di evitare il problema rendendo ai ladri la vita più difficile. Come fare quindi per evitare che la propria auto venga rubata? Ecco alcuni trucchetti da poter mettere in pratica.

Un fastidio non solo economico

Purtroppo, il nostro paese continua ad avere numeri particolarmente alti in merito a truffe e furti, alcuni anche particolarmente singolari, come il caso dei pensionati derubati dagli impiegati delle Poste. Quello della macchina che scompare è molto più frequente. Tornare al proprio parcheggio e scoprire che la propria auto è stata rubata è davvero frustrante. Il danno economico è senza dubbio non da poco, soprattutto se si tratta di una vettura particolarmente costosa.

C’è chi ha comprato la macchina pagandola interamente al momento dell’acquisto, chi invece ha optato per un pagamento a rate. In entrambi i casi la beffa è enorme, anche se indubbiamente il fastidio è maggiore per chi dovrà continuare a pagare le rate di un’auto che gli è stata sottratta.

Certo, c’è la polizza furto e incendio che tutela in questi casi, ma si tratta di un’opzione che ormai molti automobilisti preferiscono evitare, pur di risparmiare. Solitamente, infatti, il costo di tale voce oscilla tra le 15 e le 30 euro per ogni 1000 euro assicurati, ma il costo varia anche in base ad altri fattori, come il tipo di auto e la residenza del cliente assicurato, quindi parliamo di un aumento consistente nel totale complessivo della polizza.

Una piccola tragedia quotidiana

Oltre al danno economico, però, c’è anche altro. La macchina è un qualcosa che abbiamo perché ci serve per molteplici necessità, come ad esempio andare al lavoro, fare la spesa e altro ancora. Insomma, l’auto rubata in alcuni casi si rivela essere molto più di un semplice fastidio, ma può compromettere completamente l’andamento della nostra vita. Benché le statistiche ci dicano che il fenomeno è in leggera diminuzione, i numeri rimangono altissimi.

Secondo quelli ufficializzati dal Ministero dell’Interno, nel nostro paese si registrano ben 13 macchine scomparse ogni ora. Le più gettonate dai ladri sono le utilitarie, soprattutto nelle grandi città. Ma come fare per rendere loro la vita più difficile? Come detto, esistono alcuni trucchetti da poter mettere in pratica al fine di scongiurare il furto dell’auto, o quanto meno far sì che la propria auto non venga rubata con troppa facilità.

Perché i ladri rubano le macchine?

C’è un fenomeno particolarmente diffuso nel nostro paese, in particolare modo nel meridione, e si chiama “cavallo di ritorno“. Con questa espressione si intende il furto dell’auto al fine di rivenderla al proprietario stesso. Il ladro ruba la vettura, poi trova il modo di contattare il proprietario ricattandolo economicamente se vuole la restituzione della macchina. Molti cittadini alla fine acconsentono, poiché per qualche migliaio di euro possono tornare in possesso della propria vettura.

Le auto rubate sono comunque un fenomeno che affonda le sue ragioni in molteplici motivazioni. I ladri possono servirsene per smantellarla e rivenderne i pezzi. Oppure per effettuare un altro illecito (ad esempio una rapina), o altro ancora. Ma veniamo finalmente a quelli che sono i consigli per evitare che la propria auto venga rubata.

Se proprio non vi è possibile usufruire di un parcheggio custodito, allora innanzitutto sarà necessario parcheggiare l’auto in luoghi ben illuminati e non troppo isolati. Anche per le brevi soste, è sempre bene chiudere completamente la vettura, sia la porta che i finestrini. E cosa dire degli antifurti? Non tutte le auto hanno in dotazione allarmi o sistemi GPS, e se non avete intenzione di inserirli, optate almeno per altri sistemi come il blocca pedali o il blocca sterzo. Non bisogna però sottovalutare l’importanza dei sistemi più tecnologici. Il già citato GPS, ad esempio, è in grado di ritrovare l’80% delle auto rubate.

Auto rubata: come evitare che succeda?

A volte la nostra auto fa gola perché abbiamo lasciato al suo interno qualcosa di particolare interesse. Evitiamo quindi di lasciare in macchina oggetti che possano attirare l’attenzione dei criminali. Inoltre, è sempre bene non lasciare in macchina il libretto di circolazione, poiché in caso di furto ci sarà molto utile. Un’altra cattiva abitudine è quella di lasciare l’auto accesa per far riscaldare il motore. Si tratta di una prassi spesso necessaria, soprattutto in inverno, ma è importante farla senza lasciare il veicolo incustodito. Insomma, quelli appena elencati sono trucchetti semplici che probabilmente non ci cambieranno la vita, ma che renderanno quella dei ladri molto più difficile.