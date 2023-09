Auto a rischio incendio: richiamati migliaia di modelli

Si parla spesso di richiami alimentari ma a volte anche le automobili vengono richiamate per qualche sorta di problema al veicolo. Stavolta, l’allarme riguarda alcuni modelli di auto che sarebbero a rischio incendio. Le case automobilistiche KIA e Hyundai, infatti, hanno dovuto richiamare e ritirare dal mercato statunitense 3,4 milioni di veicoli che rischiano di prendere fuoco.

Quali sono i modelli richiamati di KIA e Hyundai

Da alcune settimane, molti proprietari statunitensi di auto Kia e Hyundai stanno ricevendo vari avvertimenti in merito alla possibilità che la propria auto possa prendere fuoco. Per questo motivo, si invita a parcheggiare lontano da casa. Le due aziende hanno dovuto togliere dal mercato americano tre milioni di vetture proprio per questo motivo. Ma quali sono i modelli a rischio interessati dal richiamo?

Per la Hyundai si tratta delle versioni 2015 Tucson Fuel Cell, 2012-2015 Accent, 2013 Santa Fe Sport, 2012-2015 Azera, 2011-2015 Elantra, 2011-2015 Genesis Coupe, 2013-2015 Elantra Coupe, 2014-2015 Equus, 2013-2015 Santa Fe, 2011-2015 Sonata HEV, 2010-2013 Tucson, 2012-2015 Veloster e 2010-2012 Veracruz.

I modellisono invece: Cadenza 2014-2016, Forte/Forte Koup 2011-2013, K900 2015-2017, Optima 2010-2015, Optima Hybrid 2011-2013, Rio , 2011-2017, Rondo 2010, Sorento 2011-2014, Soul 2011-2013 e 2010-2013 Sportage.

In tutto i veicoli ritirati sono 1,64 milioni per Hyundai e Genesis in vendita dal 2010 e il 2015 e 1,73 milioni di vetture della Kia commercializzate dal 2010 al 2017. Come anticipato, questi richiami riguardano il mercato americano. La National Highway Traffic Safety Administration – come riporta Agi – ha fatto circolare una nota in cui dichiara che fino a che queste vetture non saranno riparate non bisogna parcheggiare le auto nei garage ma all’esterno e lontano dalle case.

“potrebbe portare a una sovracorrente significativa nel modulo ABS, aumentando il rischio di un incendio del vano motore durante la guida o la sosta”

Auto a rischio incendio: richiamati migliaia di modelli

Gli incendi, infatti, possono nascere proprio quando l’auto è spenta. Ad oggi, Hyundai avrebbe già segnalato circa 21 incendi. Kia ha segnato un incendio nel motore, tre incendi all’interno dell’abitacolo e dei casi di fusione. Ciò:

Il problema è legato a un difetto del sistema antibloccaggio che potrebbe portare ad una sorta di corto circuito all’unità di controllo idraulico. Per il momento, però, non si segnalano vittime o persone coinvolte.

La Hyundai ha così invitato i proprietari dei modelli interessati a portare l’auto nel concessonario più vicino per sostituire il fusibile del modulo Abs, mentre Kia sta ancora risolvendo il problema ma nel frattempo consiglia di fare attenzione a una eventuale puzza di bruciato.

Già ad agosto, le due aziende avevano ritirato circa 91 mila vetture negli Stati Uniti a causa di alcuni problemi legati ai controler elettrici. In quel caso il richiamo aveva riguardato i modelli Hyundai 2023-2024 Palisade, Tucson 2023, Sonata, Sueltos, Elantra e Kona 2023-2024 e Kia Soul e Sportage 2023. Dal 2015, invece, sono dovute intervenire varie volte per 9,2 milioni di veicoli.

Nel frattempo, anche alcuni modelli di auto elettriche della Volkswagen sono a rischio produzione.

