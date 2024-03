Niente trazione 100% elettrica per l’auto più ecologica di questo 2024. Lo studio condotto dagli esperti dell’ACEE infatti ci svela che la vettura in questione è dotata anche di motore termico a combustione, eppure risulta essere quella meno inquinante di questo inizio di 2024. Come si spiega? Siamo sicuri che il futuro sia necessariamente l’elettrico? In realtà, alcuni colossi dell’automotive stanno dichiarando che non intendono rinunciare ai modelli tradizionali, in quanto le auto con motore a combustione hanno ancora un futuro da vivere.

Toyota Prius Prime SE stupisce tutti

E questa notizia a quanto pare lo dimostra in pieno.

È la Toyota Prius Prime SE a prendersi la palma di auto più ecologica di questo primo trimestre 2024. Si tratta di un’ibrida che presenta dunque un’unità a combustione, oltre alla controparte elettrica. Quindi, secondo lo studio condotto ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy), non è una full elettric a svettare al primo posto di questa classifica, bensì un veicolo in grado di abbinare il vecchio e il nuovo. Per il colosso nipponico, il tema ecologico del resto è particolarmente sentito, più volte ribadito anche dal suo stesso presidente. E Toyota è proprio tra quelle aziende che hanno dichiarato apertamente che non intendono abbandonare il classico modello termico per concentrarsi su un’unica scelta per quanto riguarda l’alimentazione del veicolo.

A tal proposito, Toyota da tempo sta proponendo anche una soluzione alternativa, ossia l’idrogeno, anche se al momento tale proposta non ha raccolto ancora il credito sperato. Ma com’è possibile che un’ibrida sia meno inquinante di un’alto completamente elettrica? Innanzitutto, c’è da prendere in considerazione il fatto che l’inquinamento ha svariate voci da rispettare e non solo le zero emissioni di carbonio. La sostenibilità sta assumendo varie lotto e la battaglia è ancora tutta da vincere. C’è il turismo green, ci sono i paletti della politica, ma indubbiamente quello sulle auto rimane l’arma più efficace da portare avanti.

Auto più ecologica, gli altri modelli

Come detto, la Toyota Prius Prime SE si staglia al primo posto, questa perché l’azienda del Sol Levante a messo insieme una serie di caratteristiche che sono andate a compensare i problemi portati da un motore a combustione, come ad esempio un’unità di benzina molto efficiente, una batteria di ioni al litio molto capiente, un grande modulo elettrico e anche una particolare capacità di gestire l’energia. Insomma, è questa l’auto meno inquinante del 2024 per ora. Ma quali sono le altre? Dietro la Toyota ci sono la Lexus RZ 300e, la Mini Cooper SE e la Nissan Leaf. Toyota si fa preferire anche per il quinto e sesto posto, dove ci sono la bZ4X e la RAV4 Prime.

Ciò dimostra quanto la casa nipponica stia lavorando alla grande per quanto riguarda la sostenibilità del suo pacchetto auto. Il rapporto stilato dagli esperti però ha preso in considerazione anche l’altra faccia della medaglia, ossia le auto che inquinano di più. In questo caso la classifica parla chiaro, abbiamo la Mercedes-Benz AMG G63, la Ram 1500 TRX 4×4 e la Ford F150 Raptor R. Il futuro delle auto elettriche è quindi ancora tutto da decidere, e se le auto più ecologiche dovessero a presentare liste in cui non mancano quelle a combustione, allora potrebbe anche darsi che questa tecnologia non finisca completamente accantonata come si crede oggi.

