Si chiama Changan Lumin e si preannuncia come l’auto elettrica più economica al mondo. Ancora una volta la novità arriva dalla Cina e promette davvero bene, visto il super sconto previsto per tutti coloro che vogliono la city car green in questione.

Ecco Changan Lumin dalla Cina

Mentre la sostenibilità sta rivoluzionando il mondo con il suo concetto di economia green, la Cina si prepara a rivoluzionare il settore stesso delle auto a zero emissioni. Arriva la Changan Lumin, una vettura che costa soltanto 4800 euro e si preannuncia come davvero rivoluzionaria, visto il prezzo incredibilmente conveniente e competitivo.

Dobbiamo infatti ormai prendere atto con forza che quello dei costi è uno dei problemi principali che stanno frenando l’ascesa delle auto elettriche nel nostro Paese. Se da noi le vetture cosiddette BEV più economiche toccano comunque i 20 mila euro, ininvece hanno lanciato un modello che è destinato a rivoluzionare completamente il settore, visto il suo prezzo così alla portata di tutti. Stiamo parlando di un’auto elettrica a 4 posti con 155 km di autonomia.

Pechino da tempo ha applicato una politica lungimirante che ora sta dando i suoi frutti soprattutto nella gestione dell’alimentazione. Ora è pronta ufficialmente a invadere l’Europa, ma il vecchio continente pare voler complicare le cose aumentando i dazi doganali. Ad ogni buon conto, una proposta più economica di quella offerta da questa vettura cinese, al momento non è equiparabile. In realtà, il modello in questione è presente in Cina da già due anni, ma solo di recente è balzato agli onori della cronaca. Il motivo? Il super sconto adottato dall’azienda. L’auto è infatti passata da 6366 euro a 4835 euro, facendola appunto diventare la macchina meno costosa del mondo.

Auto elettrica super economica

Precisiamo subito che la il caricatore di bordo, aggiornato a 3,3 kW, permette di rifornire l’accumulatore dal 30 all’80% in 35 minuti.

al momento è disponibile solo in Cina, ma scommettiamo che l’azienda sia già pronta al grande salto oltre i confini della propria patria. Certo, ci sarà da capire la situazione relativa ai dazi doganali, con l’Europa che sembra intenzionata a ostacolare in tutti i modi la conquista del vecchio continente da parte del dragone rosso. Ad ogni modo, come detto i cinesi ora possono godersi uno sconto di ben 1531 euro sul costo iniziale dell’auto elettrica in questione. Per quanto riguarda le caratteristiche del veicolo, la lunghezza è di 3,27 metri, altezza 1,55 e larghezza 1,70. L’estetica è caratterizzata da interni minimalisti e un design tondeggiante. Tra le altre caratteristiche spiccano Powertrain da 41 CV, batteria LFOP. Nello specifico, per questo comparto alimentazione parliamo di unelettrico da 41 CV, alimentato mediante una batteria LFP, ossia composta da litio, ferro e fosfato.

Abbiamo già accennato all’autonomia, la quale però cambia a seconda delle versioni. 155 km per la “Sweet” standard, 210 km per la “Sweet” con accumulatore più grande, 205 km per la “Fragrant” e 301 km per la “Honey”. La ricarica può essere effettuata tramite presa domestica o colonnina. Il caricatore di bordo, aggiornato a 3,3 kW, permette di rifornire l’accumulatore dal 30 all’80% in 35 minuti. Insomma, questa auto elettrica cinese promette davvero di rivoluzionare il mercato, e naturalmente gli interessati dovranno certamente accontentarsi delle caratteristiche offerte. Del resto, con questo prezzo non si può certo pretendere la luna. Ma arriverà mai in Italia? Ai posteri l’ardua sentenza.

