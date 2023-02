Aumenti prezzi dello zucchero, una nuova stangata in arrivo per biscotti e gelati

Non c’è proprio pace per gli aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari. Ogni volta che si va a fare la spesa, si nota che qualcosa è aumentato rispetto a quella precedente. Di recente è toccato a latte e pane, tanto per citare due nomi famosi, ma anche lo zucchero ha subito degli aumenti e ciò che significa che molti prodotti come succhi di frutta, gelati, cornetti, dolci e via dicendo, rischiano nuovi rincari. In 12 mesi, infatti, lo zucchero è aumentato del 50%. Ormai l’inflazione sta diventando davvero pesante per le famiglie che hanno difficoltà a gestire gli acquisti più semplici. Secondo l’Economist, lo zucchero ha subito un aumento di prezzo del 50% negli ultimi mesi, ciò significa che altri prodotti strettamente legati allo zucchero potrebbero subire dei conseguenti rincari non indifferenti, soprattutto per quanto riguarda i prezzi per la colazione.

Aumenti dei prezzi per lo zucchero, altra stangata per alcuni prodotti come dolci e gelati?

Quindi, non solo gelati, ma anche biscotti, dolci, torte e via dicendo. Il trend non è solo italiano, anche nel resto d’Europa il problema è molto evidente. Ma che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi? Come scrive Corriere della Sera, l’aumento del costo dello zucchero è causato da diversi fattori. Uno su tutti la guerra in Ucraina, che con l’invasione russa ha portato ad un aumento dei costi.

Timori per i prezzi di colomba e uova di Pasqua

Un altro motivo è legato alla siccità, che la scorsa estate ha colpito duramente i raccolti e quello della barbabietole da zucchero non è stata risparmiata. Oltretutto le previsioni per il 2023 non sono nuove e si attende persino un nuovo calo del 6,9%. La conseguenza, quindi, è che a causa di questa carenza aumentano le importazioni, soprattutto da Brasile e India, paesi che potranno anche imporre un prezzo più alto.

Insomma, la situazione è davvero delicata e nei prossimi mesi non si possono affatto escludere nuovi rincari. Un momento importante potrebbe arrivare a Pasqua, quando la maggior parte dei prodotti tradizionali, che contengono molto zucchero (basti pensare all’uovo di Pasqua, la colomba e altri dolci pasquali) potrebbero costare di più.

Per gli italiani, quindi, non si può affatto escludere un aumento dei prezzi per questi prodotti. Proprio in uno di quei periodi dell’anno in cui tra pranzi e viaggi si spende nettamente di più. Anche nel 2022 si erano registrati aumenti per le colombe, quando i prezzi erano aumentati del 5%. Il rischio per quest’anno, insomma, è di un aumento ancora peggiore. Potremmo vedere uova e colombe a prezzi quasi inaccessibili per alcuni marchi. E a rimetterci sono sempre le famiglie.