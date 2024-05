Un’altra bella classifica ci arriva grazie a sua maestà Google. Stavolta si parla di attrazioni turistiche e lo si fa prendendo in considerazione le recensioni presenti sul motore di ricerca più famoso al mondo. Ad effettuare lo studio ci ha pensato Solitaired, il quale ha preso in considerazione ben 3290 location. La classifica però si concentra sulle peggiori, andando a stilare una top 100 delle più noiose. Tra queste c’è anche l’Italia.

La classifica che non ti aspetti

Stavolta l’espressione è davvero calzante, visto che si tratta di una classifica effettivamente non poco strana.

Già altre volte ci siamo occupati di queste liste davvero particolari, una delle più interessanti è senza dubbio quella dedicata alle città più ricche d’Italia . Stavolta però si parla di attrazioni turistiche, elemento quello del turismo che fa del nostro Paese uno dei principali al mondo. Ma quali sono le mete meno amate perché considerate particolarmente noiose? Come detto, sono tantissime le location prese in esame e questo grazie alle circa 66 milioni di recensioni scovate su. E quale troviamo al primo posto? La risposta ci dice che è la Branson Scenic Railway in Missouri. Si tratta di una storica ferrovia del luogo.

L’attrazione in questione propone un viaggio andata e ritorno di circa 65 km che inizia da un vecchio deposito nel centro di Branson e arriva alle singolari Ozark Mountains. Il podio si completa con altre due attrazioni presenti negli Stati Uniti. Al secondo posto abbiamo l’Illuminarium di Atlanta che dovrebbe proporre un’esperienza immersiva e che invece risulta essere estremamente ripetitiva, al terzo posto c’è invece il Jurassic Jungle Boat Ride di Pigeon Forge, in Tennessee. Si parla americano anche per le posizioni successive. Al quarto posto troviamo infatti il museo delle streghe di Salem, mentre al quinto posto nella classifica delle attrazioni turistiche più noiose c’è il Lego Disney di Atlanta.

Attrazioni turistiche più noiose, c’è anche l’Italia

Bisogna attendere l’ottavo posto per trovare in classifica un’attrazione turistica che non sia statunitense. In questo caso voliamo a Londra dove troviamo il parco Shrek’s Adventure. Anche il museo delle torture di Amsterdam risulta essere tra le cose più noiose al mondo, mentre a seguire abbiamo il museo nazionale dei folletti di Dublino. C’è poi spazio per quello del cioccolato che si trova a Bruges e addirittura è considerato noioso anche il MoluinRouge di Parigi. Trovano spazio tra le prime posizioni di questa classifica anche esperienze che dovrebbero invece affascinare, ma che probabilmente invece attraggono soltanto gli estimatori e i fans più stretti. Stiamo parlando della casa di Mozart a Vienna e la visita guidata dell’Heineken ad Amsterdam.

E l’Italia? Dove è finito il bel Paese in questa classifica dedicata alle attrazioni turistiche più noiose al mondo? Ci siamo forse evitati quest’onta? C’è eccome, e la bandiera viene marchiata dal Museo Correr di Venezia, il quale ha oltre 2000 recensioni, moltissime delle quali ne parlano in termini poco lusinghieri con un punteggio medio di solo 1,8. Insomma, un vero e proprio disastro che però rimane comunque completamente soggettivo. Inoltre, scommettiamo che dopo una pubblicità del genere, molti saranno curiosi di andare a vedere di persona di cosa si tratti. Del resto, come dice il vecchio detto, non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli.

I punti chiave…