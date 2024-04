Vivere da soli al giorno d’oggi è impresa disperata se non impossibile per la maggior parte degli italiani. I più sono costretti ormai solo a fare famiglia pur di uscire da quella d’origine, poiché in due si dividono le spese. L’alternativa rimane il monolocale, ma a quanto pare anche in questo caso gli affitti possono diventare davvero proibitivi. C’è infatti una città italiana dove i costi mensili di un’appartamento con un solo vano possono competere con quelli dei più cari d’Europa.

Il nuovo studio

Lo studio sugli affitti dei monolocali ci viene offerto da HousingAnywhere, piattaforma online dedicata proprio al settore delle locazioni a breve termine. Lo studio si chiama International Rent Index by City 2024 e offre uno spaccato su quelli che sono oggi i prezzi dei mini appartamenti in giro per l’Europa. La più cara di tutte? Lo scopriremo a breve, ma intanto apriamo subito la classifica con la decima posizione. Francoforte sul Meno. Gli affitti dei monolocali in questa zona sono sempre stati alti, ma ora sono ulteriormente aumentati, visto l’incremento dell’8,7%, percentuale che ha portato la media generale a 1190 euro al mese. A pari merito ci sono poi due città a seguire, ed ecco subito la prima italiana che arriva in classifica. Stiamo parlando di Roma, la capitale ha un costo medio per gli affitti di 1200 euro, stessa cosa per Berlino.

Per la settima posizione si vola invece in Olanda e si atterra a Utrecht. Qui il costo medio è salito del 4,2% rispetto allo scorso anno e ora costa ben 1350 euro. Numeri folli anche per Parigi che per un solo euro in più si guadagna la sesta posizione. È infatti di 1351 euro la spesa media degli affitti per un monolocale nella capitale francese, merito anche dell’aumento del 6,2% rispetto allo scorso anno. Ed eccoci giunti alla top five, dove troviamo un’altra italiana, la quale si attesta come la più cara del nostro Paese in questa speciale categoria e quindi tra le più costose in generale d’Europa.

Affitti monolocali, le città più costose d’Europa

Stiamo parlando di. Il capoluogo emiliano ha un costo medio di 1375 euro, ma a spaventare maggiormente è l’aumento della percentuale rispetto al 2023, i costi infatti sono aumentati del 25%.

Eccoci giunti quindi alle quattro città più costose in assoluto quando si parla di affitti di monolocali. In quarta posizione troviamo Amburgo. Anche in questo caso la percentuale sale, si parla del 4,9% in più rispetto all’anno precedente, ma in generale parliamo di una città già nota per i costi elevati degli immobili in affitto. La cifra in media si aggira intorno ai 1416 euro. Eccoci giunti sul podio, per la terza posizione rimaniamo in Germania, dove c’è Monaco di Baviera. Il costo medio qui è di 1.499 euro al mese. Secondo posto per un’altra città olandese, stiamo parlando di L’Aia. Per affittare un’abitazione di un unico vano servono in media 1524 euro e anche in questo caso gli aumenti sono saliti tantissimo nell’ultimo periodo, si parla del 22% in più. Rimaniamo in Olanda per la prima posizione, la quale è occupata da Amsterdam. Paradossalmente, si tratta dell’unica città della top ten ad aver subito un leggero calo dei prezzi, ora in media costano lo 0,6% in meno. La cifra però è davvero impressionante, la media è di 1740 euro.

