Con il nuovo codice della strada qualcosa dovrebbe cambiare anche per gli autovelox, da molti considerati come meri strumenti per fare cassa. In realtà il numero di autovelox è aumentato negli ultimi anni e in alcune strade si rischiano multe anche salate. Basti pensare che solo nel 2022 gli introiti sono aumentati del 37% come ha sottolineato il Codacons. Alcuni comuni, poi, hanno letteralmente guadagnato di più grazie alla presenza degli autovelox. Ma quali sono le città dove questi sistemi di rilevamento della velocità hanno permesso di incassare più soldi?

Ecco le città dove si incassa di più con gli autovelox e si rischiano anche più multe

In pole troviamo Firenze, che ha chiuso l’anno 2022 con 23,2 milioni euro incassati grazie alle multe autovelox. Ci sono poi Milano e Genova con 12,9 milioni e 10,7 milioni, mentre a Napoli si è arrivati solo a 18.700 euro. Da segnalare anche il caso limite di Colle Santa Lucia, un comune della provincia di Belluno che con soli 340 abitanti ha però incassato 350mila euro di multe grazie all’autovelox.

Sulla Regionale 10, a Venera di Sanguinetto, sono state rilevate 3.600 infrazioni in 15 giorni

Più volte, cittadini e turisti, si sono lamentati dell’apparecchio posizionato sul passo Giau e non segnalato come si deve. Un’altra zona dove bisogna fare molta attenzione agli autovelox è quella compresa tra Rovereto e Garda, ci sono 15 autovelox in 56 chilometri.

Da segnalare anche il caso della statale Flacca, in Lazio, dove ci sono 3 autovelox in 13 km che hanno permesso ai comuni interessati di incassare fino a 500mila euro. In Puglia, a Cavallino, le multe legate agli autovelox hanno consentito di incassare fino a 2,5 milioni di euro mentre a Melpignano, lungo la statale 16 Lecce-Maglie , le multe suddette hanno portato a incassi di 2.545.

Attenti a questi autovelox: queste sono le città dove si rischia di più una multa

445 euro. In Campania, invece, si segnalano i 25 km lungo la strada Telesina dove si hanno 7 autovelox, che hanno permesso ai comuni di Puglianello, Castelvenere, Paupisi e Torrecuso di guadagnare fino a 2,8 milioni di euro. Sulla Regionale 10, a Venera di Sanguinetto, sono invece state rilevate 3.600 infrazioni in 15 giorni grazie al nuovo autovelox.

In futuro, però, potrebbe cambiare molto in merito agli autovelox. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, infatti, aveva dichiarato che l’intenzione del governo è predisporre nuove regole nazionali per evitare che gli autovelox siano solo degli strumenti per fare cassa.

A fine anno entrerà in vigore il nuovo codice della strada, che porterà molti cambiamenti come nuove regole per bici e monopattini, ma anche per i neopatentati, che ora non potranno più guidare auto di grossa cilindrata per i primi 3 anni. Regole e pene più severe per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Riassumendo