Atleti più pagati al mondo, la classifica si aggiorna, ma la sostanza non cambia

È ancora il calcio a dominare la classifica degli atleti più pagati al mondo. La classifica si aggiorna al 2023 con i guadagni che questi sportivi hanno ottenuto tra la fine dello scorso anno e l’inizio del nuovo. Non ci sono grandi stravolgimenti, anche se in realtà la grande mossa l’ha fatta proprio chi si è conquistato il primato, grazie alla scelta di andare a giocare in un campionato dal fascino zero, ma dalle ricchezze irraggiungibili. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, è lui il re dei nuovi ricconi dello sport.

Un scelta oculata

È Cristiano Ronaldo l’atleta più pagato al mondo, quello che ha incassato di più in questo anno da non molto iniziato. La scelta di andare a giocare in Arabia Saudita ha dato i suoi frutti, visto che in fondo lo ha fatto solo per soldi. Il progetto del giocatore, ormai al tramonto per la sua carriera professionale, almeno a certi livelli, è stato chiaro sin da subito: guadagnare tanti verdoni così da battere ancora una volta il suo grande rivale, Lionel Messi, che invece occupa la seconda posizione in classifica. Durante il mondiale di dicembre, l’argentino lo ha stracciato, vincendo quel trofeo che gli mancava e facendolo da protagonista, cosa che gli permetterà senza dubbio di aggiudicarsi anche il prossimo pallone d’oro, anche se con il PSG non sta facendo grandissime cose, oscurato anche dall’altro nascente Mbappe.

Ed è proprio il francese ad occupare la terza piazza di questa classifica aggiornata. Mbappe è stato l’altro grande protagonista dei mondiali, arrivando in finale e segnando addirittura una tripletta, record storico che era riuscito solo a Geoff Hurst nel 1966. Il podio dunque vede Ronaldo, Messi e Mbappe, dimostrando che il calcio è ancora lo sport più seguito al mondo, nonostante molti giovanissimi, anche in Italia, si stiano dimostrando poco interessati a questo gioco. Come dicevamo, la scelta di Ronaldo è stata senza dubbio oculata, visto che il campione portoghese ha optato per una vita da nababbo, rinunciando alle competizioni importanti.

Non solo calcio

In questo modo, però è riuscito quanto meno a battere Messi su una cosa, i guadagni del conto in banca.

Non c’è soltanto il calcio nella classifica degli atleti più pagati al mondo. Presenti infatti anche due golfisti statunitensi, Dustin Johnson e Phil Mickelson, i quali si sono portati a casa gli stipendi più alti grazie alle prestazioni sul campo, soprano per le quote di iscrizione per la serie di golf LIV sostenuta dai sauditi. Insomma, anche qui gli arabi fanno la voce grossa, del resto ormai sanno tutti che le maggiori ricchezze arrivano da quelle parti. Non manca il tennis, con la nona posizione occupata da Roger Federer. Alle sue spalle, a completare la top ten c’è invece il cestista americano Kevin Durant.

Altro basckettista che appare ancora più in alto (quarto) è Lebron James, mentre il pugile Alvarez è quinto. C’è però anche da segnalare una nota dolente: la top ten di quest’anno è ancora una volta degna di nota per la sua mancanza di rappresentanza femminile, infatti non c’è nessuna donna nell’elenco. Per quanto riguarda le atlete più pagate al mondo, dobbiamo quindi spostarci in una classifica ad hoc che tiene conto solo delle sportive in rosa. In questo caso il primato spetta a Naomi Osaka, che ha guadagnato 51,1 milioni di dollari, nemmeno la metà di Ronaldo.

Atleti più pagati al mondo, la classifica

La classifica ci arriva dagli esperti di Forbes, i quali aggiornano anno dopo anno queste speciali liste dedicate ai guadagni e alle persone celebri più ricche al mondo. Ecco le prime posizioni: