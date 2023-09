Assunzioni Poste Italiane per postini e altre figure: offerte lavoro per l’autunno

Trovare lavoro questo autunno sta diventando più semplice grazie alle numerose offerte di lavoro. Anche questa settimana torna l’appuntamento con la rubrica dedicata alle nuove posizioni aperte di Poste Italiane. Rispetto a sette giorni fa, data dell’ultimo aggiornamento, Poste è alla ricerca di nuovi profili. Segue ora la lista di tutte le posizioni aperte a settembre di Poste, con il profilo richiesto e i luoghi delle sedi. In più abbiamo aggiunto per ciascuna posizione anche il termine ultimo entro cui inviare la propria candidatura.

Ingegneri esperti in ambito Real Estate: sedi di Palermo, Napoli, Roma, Pescara, Bologna, Mestre, Genova, Milano e Torino (31 ottobre 2023 scadenza per presentazione candidatura)

Figure di front end: sede della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige (31 dicembre 2023 scadenza per presentazione candidatura)

Laureati in Ingegneria per opportunità nel settore logistico: sedi di Roma, Bologna, Torino, Milano, Venezia e Pavia (17 settembre 2023 scadenza per presentazione candidatura)

Digital & Experience, Professionisti in ambito design: sede di Roma (31 ottobre 2023 scadenza per presentazione candidatura)

Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012: sedi di Cagliari, Napoli e Roma (30 settembre 2023 scadenza per presentazione candidatura)

La scadenza più vicina è quella per la candidatura relativa al settore logistico, aperta ai laureati in Ingegneria. Per i neolaureati Poste Italiane prevede uno stage iniziale della durata di 6 mesi, durante il quale tutti avranno la possibilità di sviluppare le proprie competenze con accanto un tutor dedicato. Per chi invece ha già esperienza in ambito logistico (pari ad almeno 2 anni) si prospetta un contratto a tempo indeterminato nella struttura Ingegneria o Operations delle società del gruppo logistico di Poste Italiane.

A fine settembre (giorno 30 settembre) scade invece il termine per la presentazione della propria candidatura al tirocinio professionale dedicato ai giovani praticanti avvocati. L’obiettivo del tirocinio è di conseguire il titolo per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il tirocinio ha una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi e prevede un rimborso spese mensile per ogni candidato pari a 600 euro lordi.

Come abbiamo visto anche altre volte, lavorare con Poste Italiane, è possibile, anche se non sempre si tratta di contratti a tempo indeterminato, più spesso sono contratti a termine, come nel caso dell’offerta di lavoro per postini.

Riassumendo

– Poste Italiane è alla ricerca di nuove posizioni in questo mese di settembre.

– Il 30 settembre è la data ultima per candidarsi al tirocinio della durata minima di 6 mesi rivolto ai giovani avvocati praticanti.

– Il prossimo 17 settembre scadrà invece il termine entro cui poter inviare la propria candidatura per l’occupazione rivolta ai laureati in ingegneria e a chi ha un’esperienza di almeno due anni in ambito logistico.

– A ottobre scade invece il termine di presentazione della propria candidatura come ingegnere esperto in ambito Real Estate e professionisti in ambito design.

– L’ultima scadenza è fissata al 31 dicembre di quest’anno per le figure di front end nella sede di Bolzano.