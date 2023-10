Cercare lavoro in autunno, quando sono finite le vacanze e si riprende la routine quotidiana, è una mossa seguita da molte persone che vogliono trovare una nuova occupazione. Ferrovie dello Stato sta cercando nuovo personale e ha in programma delle assunzioni per la stagione autunno inverno.

Le nuove offerte lavoro di Trenitalia fanno sempre gola perché molto spesso si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, che promettono anche un ottimo guadagno. Se siete curiosi di scoprire come candidarvi e soprattutto quali sono queste offerte, potete continuare la lettura dell’articolo.

Assunzioni Ferrovie dello Stato, nuove offerte lavoro autunno 2023: le posizioni aperte

Ferrovie dello Stato, di tanto in tanto, assume nuovo personale in varie sedi italiane. Le ultime offerte di lavoro sono dedicate ad addetti alla segreteria presso Italferr S.p.A a Bari e Reggio Calabria. La candidatura può essere inviata entro il 27 ottobre . La ricerca è rivolta alle categorie protette che dovranno svolgere le seguenti attività:

gestione dell’agenda

organizzazione di riunioni

gestione prenotazione di viaggi e trasferte

classificazione ed archiviazione della corrispondenza

supporto al responsabile nella raccolta dati per il budget di centro di costo

redazione di lettere, relazioni, verbali, report etc

verifica e archiviazione di tutta la documentazione.

Per potersi candidare bisogna avere un diploma o una laurea in qualsiasi disciplina, buona capacità di utilizzo degli applicativi informatici e conoscenza del sistema gestionale SAP, in più si richiede anche la conoscenza della lingua nglese a livello B2 del Quadro di riferimento europeo. Si richiede anche esperienza di almeno 2 anni presso studi professionali o aziende strutturate e capacità relazionali, di pianificazione e orientamento al cliente.

Ferrovie dello Stato sta cercando anche un Formatore Treno Bolzano, per cui è possibile inviare la candidatura fino al 23 ottobre. La ricerca è rivolta a chi ha un diploma o qualifiche professionali rilasciati dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le altre proposte di lavoro

È richiesto anche il possesso della dichiarazione di appartenenza linguistica, il patentino di bilinguismo rilasciato dalla Provincia di Bolzano a partire dal livello B1. Anche in questo caso si prevede il contratto a tempo indeterminato.

Tra le varie offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato di questo periodo, si segnala quella per Specialista Organizzazione da inserire in Trenitalia S.p.A. con scadenza il 23 ottobre. I candidati, che saranno assunti a tempo indeterminato, dovranno svolgere alcuni compiti, tra cui elaborazione documenti di progettazione organizzativa, analisi della documentazione organizzativa, dei modelli di governance, Elaborazione della Documentazione Organizzativa (DOr), implementazione del piano di elaborazione e aggiornamento del sistema normativo secondo timing, standard e priorità.

Per poter inviare la candidatura è fondamentale possedere una laurea in discipline economiche, umanistiche o ingegneria gestionale, la conoscenza del pacchetto Office a livello avanzato, la conoscenza della lingua inglese a livello fluente e della lingua francese a livello intermedio. Si richiede anche la conoscenza dei principi e modelli organizzativi e dei metodi e tecniche di analisi e progettazione della macro e micro-organizzazione. La sedi lavoro è a Roma.

Queste citate sono solo alcune delle offerte lavoro di Ferrovie dello Stato, che si possono trovare alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi, da dove è anche possibile candidarsi.

Chi sta cercando lavoro in questo periodo e da sempre sogna una carriera in una grande azienda solida, non dovrebbe farsi scappare queste proposte se i requisiti e le mansioni sono in linea con il proprio percorso. Un pò come per le nuove offerte lavoro di Poste Italiane.

Riassumendo