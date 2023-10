Nuove assunzioni Ferrero dopo il successo dei biscotti Kinderini Kinder: quali figure ricercate

Pochi giorni fa Ferrero ha presentato i nuovi biscotti Kinderini Kinder, che sono già un successo. La lunga fila per assaggiarli a Milano, in piazza Gae Aulenti, durante l’evento di presentazione, ha anticipato già il gradimento di questi frollini al latte e cacao caratterizzati da tante espressioni facciali diverse. La nota azienda dolciaria piemontese, punta in alto con i nuovi biscotti Kinderini e lo ha fatto con investimento molto importante da 50 milioni di euro. Inoltre, punta all’ampliamento dello stabilimento produttivo dei biscotti con nuove assunzioni.

Nuove assunzioni Ferrero dopo il successo dei biscotti Kinderini Kinder: chi può candidarsi

In particolare, si parla di nuovi posti di lavoro per incrementare la produzione dei prodotti Ferrero. Alessandro d’Este, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale, ha spiegato che:

“L’idea è quella di portare il nuovo prodotto dall’Italia in tutto il mondo: parallelamente, ci siamo sentiti in dovere di puntare sull’occupazione al Sud, in una Regione che purtroppo soffre da sempre di gravi problemi sotto questo punto di vista”.

Nello stabilimento di Caivano, in Basilicata, dove già risultano 700 persone assunte, ogni anno risultano prodotti 400 mila quintali di biscotti e 200mila quintali di merendine. Il nuovo piano di assunzione, quindi, dovrebbe aumentare la forza lavoro in questo stabilimento e non solo. Nell’annuncio pubblicato su Trabajo.orge si legge che l’azienda piemontese sta cercando operai per la sua filiale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Nel sito Ferrero lavora con noi, invece, si legge che l’azienda sta cercando anche operai nello stabilimento di Pozzuolo Martesana. Per candidarsi è necessario dare disponibilità a lavorare su tre turni e nei fine settimana.

Il successo dei biscotti Kinderini

Ferrero, non sta cercando solo operai ma anche altre figure come Junior Brand Manager e Assistant brand Manager a Alba.

Va detto, che per la produzione dei nuovi biscotti Kinderini Kinder nello stabilimento di Caivano sono state assunte 120 persone stagionali per incrementare la produzione, ma la nota azienda piemontese vuole espandersi ancora. Il mercato della prima colazione, in Italia, vale 6,8 miliardi di euro e per quanto riguarda il comparto biscotti, la crescita è del 12,6%. Il segmento,quindi, vale 1,78 miliardi e rappresenta la maggior crescita sul breve periodo. Secondo un sondaggio del Sole 24 Ore, i biscotti sono sulla tavola del 95% degli italiani.

Inoltre, Ferrero è uno dei più grandi produttori mondiali di biscotti grazie all’acquisizione di altre aziende come la ex Kellogg’s Delacre e il gruppo Kelsen Kellogg’s Delacre e il gruppo Kelsen. Per questo, la vendita dei nuovi Kinderini Knder, non sarà destinata solo all’Italia ma anche al resto del mondo. Le nuove assunzioni, quindi, dimostrano il grande passo che vuole fare la nota azienda. Per quanto riguarda i biscotti Kinderini, questi saranno disponibili da questi giorni nei supermercati e punti vendita italiani. Come c’è da aspettarsi, soprattutto quando un prodotto è nuovo e molto pubblicizzato, i primi tempi non sarà facile trovarlo sugli scaffali. La stessa cosa era accaduta tempo fa con i Nutella Biscuits.

