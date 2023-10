Sono appena arrivati ma sono già un successo. Stiamo parlando dei nuovi biscotti Kinderini Ferrero, presentati alcuni giorni fa dalla nota azienda piemontese. L’idea alla base dei Kinderini, è proprio quella di rivoluzionare il settore della colazione, un mercato che in Italia vale 6,8 miliardi di euro. Per la progettazione dei Kinderini, ci sono voluti 7 anni di progettazione con 50 milioni di euro investiti, che ha causato anche un importante impatto occupazionale con 120 nuove assunzioni a termine. I Kinderini sono stati lanciati a Milano e dalla lunga fila per poterli assaggiare si è capita la curiosità che gira intorno a questo prodotto del tutto nuovo.

Biscotti Kinderini Kinder di Ferrero: frollini al latte e cacao che cambiano la colazione

Si tratta di frollini al latte e cacao sui quali sono incise varie espressioni facciali create attraverso sistemi di visione intelligente. Sono infatti possibili tantissime combinazioni. I Kinderini sono prodotti nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, lo stesso che ha decretato il successo dei Nutella Biscuits.

“nel 2022 e nel 2023 siamo tra le poche aziende che crescono anche a volume e stiamo aumentando il numero di famiglie che ci acquistano”

Biscotti Kinderini Kinder: novità Ferrero già un successo, prezzi e dove trovarli

Ogni biscotto richiede 100 minuti tra la preparazione, impasto e decorazioni. Il punto forte sono proprio le espressioni raffigurate che si ispirano alle emozioni vissute in famiglia. Alessandro d’Este, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia ha spiegato che solo nel primo anno si potranno superare i 300 milioni di biscotti consumati. Nonostante l’inflazione, infatti:

I biscotti Kinderini di Ferrero, si riconoscono subito perché ognuno ha una faccia che esprime diversi tipi di emozione: felicità, tristezza, sorpresa, paura, amore e via dicendo. Dove si possono trovare? Come sempre accade quando vengono presentati nuovi prodotti, basti ricordare i Nutella Biscuits, tutti li vogliono provare e li cercano negli scaffali dei supermercati.

I biscotti sono stati presentati domenica a Milano e adesso saranno disponibili nei vari supermercati italiani, negozi e anche online. Chiaramente non sarà possibile trovarli subito ovunque, ma già nei prossimi giorni quasi tutti i supermercati italiani che vendono i prodotti Ferrero li venderanno.

Potrà succedere che andranno subito a ruba, quindi, inizialmente, riuscire a trovarne un pacchetto potrebbe non essere proprio un gioco da ragazzi. Per quanto riguarda il prezzo, invece, i Kinderini costano tra 2,49 e 3,39 euro per la confezione da 20 pezzi e 250 g.

Oggi Ferrero è il secondo produttore mondiale di biscotti dolci e nel tempo ha acquisito anche altre aziende come la ex Kellogg’s Delacre e il gruppo Kelsen. I Kinderini si venderanno non solo in Italia ma anche all’estero. La vendita inizierà dal nostro paese per poi espandersi anche in altri mercati.

