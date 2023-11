Trovare lavoro in questo periodo dell’anno non è mai stato così semplice. Da Nord a Sud, sono tante le opportunità per chi vuole cambiare impiego o dare una svolta alla propria carriera. Tra le migliori opportunità di lavoro di questo periodo, spiccano sicuramente quelle di Poste Italiane e Amazon, che hanno aperto nuove posizioni per vari profili. Di seguito vi presentiamo le nuove offerte di lavoro di novembre di Amazon e Poste Italiane. Anche per lavorare da casa.

Nuove assunzioni Amazon, lavoro da remoto

Tra le assunzioni del periodo, spiccano quelle di Amazon per lavorare da casa.

Loss Prevention Manager, Security & Loss Prevention

Military – Responsabile Turno di Manutenzione

Area Manager – North

Pathways Area Manager

Sales Manager, Italy, Ring

Military – Area Manager/Shift Manager

Graduate Area/Shift Manager

Operations Internship.

L’azienda seleziona infatti vari profili per lavoro agile, ossia lavorare da remoto senza necessità di andare in ufficio. Si tratta, chiaramente, di determinate opportunità di lavoro che si possono svolgere anche a casa e rivolte sia a profili qualificati che a neolaureati. Tra le figure ricercate per lavoro da remoto troviamo:

Oltre alle posizioni aperte per lavorare da remoto, Amazon sta anche organizzando un Recruiting Day per assumere specialisti di manutenzione a Spilamberto, in provincia di Modena. L’appuntamento è fissato per il 15 novembre. I candidati a specialisti di manutenzione potranno partecipare a una giornata di reclutamento in cui potranno comprendere il funzionamento del reparto RME e capire come funziona il core business di Amazon Operations per i team di Reliability Maintenance Engineering in Italia. Gli interessati possono partecipare alla giornata di reclutamento che si svolgerà il 15 novembre dalle 9,30 presso la sede aziendale a Spilamberto e potranno sostenere anche dei colloqui con i recruiter. Le candidature si possono inviare collegandosi alla pagina Amazon lavora con noi.

400 posti con apertura di un nuovo polo logistico ad Alessandria

Altre opportunità di lavoro da Amazon arrivano grazie all’apertura di un nuovo polo logistico ad Alessandria, che porterà a 400 posti di lavoro nei prossimi tre anni.

Offerte lavoro Poste Italiane

Il colosso americano ha da poco annunciato l’apertura di un nuovo centro di approvvigionamento nella città piemontese, che avrà importanti ricadute occupazionali. Le nuove assunzioni per 400 posti di lavoro, saranno effettuate tramite contratti a tempo indeterminato. Basti pensare che dal 2010 solo in Italia Amazon ha assunto 18mila persone. Tra le figure ricercate per il nuovo polo logistico ci sono: area manager, operatori di magazzino, responsabili della qualità, addetti alla manutenzione, addetti alle risorse umane, addetti alla gestione operativa degli ordini dei clienti etc.

Anche Poste Italiane dopo le ultime assunzioni per postini, sta cercando consulenti finanziari in varie regioni italiane. Chi vuole candidarsi come consulente finanziario, infatti, deve possedere una laurea, avere ottimi dote comunicative, capacità organizzative e conoscenza del Pacchetto Office. I candidati dovranno occuparsi di promozione e vendita diretta di prodotti finanziari e assicurativi del Gruppo. Oltre alle figure di consulenti in tutta Italia, tra le offerte lavoro di Poste Italiane, si segnalano quelle per:

Consulenti finanziari mobili a Cuneo, Lecco, Pavia, Trento, Varese.

Operatori di sportello con lingua cinese a Reggio Emilia.

Ingegneri esperti in ambito Real Estate a Torino, Milano, Genova, Mestre, Bologna, Pescara, Roma, Napoli, Palermo.

Opportunità per laureati in ambito commerciale a Bolzano.

Figure di front end a Bolzano

Referente Hub Logistico Nexive a Udine, Caserta, Catanzaro

Addetti Logistica SDA Express Courier nel Centro-Nord Italia.

Insomma, per questo autunno le proposte di lavoro sono davvero tante e per ogni tipo di profilo.

Riassumendo