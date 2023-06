Oltre il danno, la beffa. Già di suo l’intelligenza artificiale non è ben vista da milioni di lavoratori in tutto il mondo perché ritenuta una minaccia per la loro occupazione. Adesso, però, potrebbe essere invisa anche agli automobilisti. Il motivo? Secondo l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (AIPED), il costo dell’assicurazione auto aumenterà proprio a causa dell’IA, a cui fa ricorso un numero sempre più alto di assicuratori. E se per quest’ultimi l’intelligenza artificiale può significare un’efficienza maggiore da un punto di vista aziendale, lo stesso non si può dire per gli assicurati, su cui verrebbe scaricata la spesa più alta per sostenere le funzionalità di machine learning e appunto intelligenza artificiale.

Assicurazione auto: AIPED contro il ricorso all’intelligenza artificiale

L’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni ha inviato una richiesta ufficiale alla Consap per un confronto volto a migliorare la figura del perito. Sullo sfondo c’è l’utilizzo sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale, contro cui si batte l’AIPED.

Per chi potrebbe aumentare il prezzo dell’assicurazione auto

Il motivo è presto detto: perizie redatte dall’IA “non consentono di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale”. Le conseguenze di ciò non sono trascurabili. Se ad esempio c’è una sottostima dei danni, “l’assicurato riceverà un risarcimento inferiore a quello a cui avrebbe diritto”. Allo stesso modo, nell’eventualità l’intelligenza artificiale dovesse sovrastimare i danni, si parlerebbe di un maggiore costo da sostenere da parte della compagnia assicuratrice, che verrebbe poi scaricato sugli utenti finali tramite un aumento della tariffa Rc auto.

L’RC auto potrebbe aumentare quando gli algoritmi riusciranno a determinare in maniera affidabile i vari profili di rischio.

Ecco perché l’assicurazione della tua auto potrebbe aumentare presto e c’entra l’Ai

Se ad esempio fino ad oggi la personalizzazione della polizza non è una realtà, nei prossimi mesi/anni l’intelligenza artificiale sarà in grado di delineare con esattezza il profilo di rischio di ciascun automobilista. A un profilo più a rischio corrisponderà una RC auto più onerosa. Tutto molto semplice, no? A questo proposito, è vero anche che esiste l’altra faccia della medaglia. Ossia che chi oggi paga un po’ di più immeritatamente (tra virgolette), potrà beneficiare di questa rivoluzione dettata dall’IA.

A causa dell’intelligenza artificiale, quindi, molti automoblisti rischiano di dover pagare di più l’assicurazione. Sicuramente l’avvento dell’intelligenza artificiale, è destinata a sconvolgere molto il mondo del lavoro, ma anche altri ambiti saranno colpiti, tra cui c’è anche quello dell’Rc auto. Sicuramente non è una bella notizia per gli italiani che ormai devono far fronte a continui rincari.

Riassumendo