Non è inserita tra i beni di lusso, ma poco ci manca. Essere in possesso di una macchina ormai è diventato per molti insostenibile. E nella maggior parte dei casi il motivo è proprio l’assicurazione auto. In certe regioni infatti i costi sono davvero troppo elevati, per non parlare poi dei rincari sul carburante, conseguenza di una guerra che ha portato a una crisi economica che sta mettendo tutti a dura prova. Ma quali sono le regioni dove la copertura RCA si paga di meno? Scopriamolo insieme.

Copertura RCA le regioni più economiche

La situazione nel nostro paese non è affatto rosea per quanto riguarda l’assicurazione auto. Secondo IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), l’Italia è la più cara d’Europa, e il divario rispetto agli altri paesi è davvero grande. Lo studio analizza i dati fino al 2021 e rivela che da noi si paga il 27% in più rispetto alla media europea. E possiamo dire che le cose sono destinate a peggiorare. Se infatti lo scorso anno abbiamo avuto un piccolo sconto grazie al premio ottenuto nell’anno precedente, quest’anno abbiamo fatto i conti con un nuovo aumento. Si parla del 4% in più a causa dei tanti incidenti registrati durante il periodo post pandemico. Il totale dei sinistri registrati è infatti di ben 1,8 milioni. La media nazionale per l’assicurazione auto è di 289 euro, mentre in Europa la media è di soli 228 euro.

Parliamo comunque di numeri in calo, visto che c’è una differenza di soli 61 euro, mentre una decina di anni fa la differenza era di ben 195 euro. Ci fidiamo naturalmente dei dati elaborati dagli esperti, ma 289 euro di assicurazione ci sembrano davvero poche come media nazionale (nonostante siano invece da considerarsi alte per il resto d’Europa). Davvero c’è chi paga così poco nel nostro paese? Probabilmente no. E infatti secondo Facile.

Assicurazione auto, dove si paga di meno?

it la media è completamente diversa. Si parla di, dati relativi a luglio di quest’anno. Le cattive notizie però non finiscono qui. Sempre secondo il portale appena citato, a settembre il premio medio è ulteriormente cresciuto, fino a portare la media nazionale a 614 euro circa. Nel nostro paese però esistono anche sostanziali differenze tra regione e regione. In alcune si paga di meno, in altre di più.

Si salvi chi può; a sentire i prezzi della Campania c’è il rischio di rimanerci secchi. È questa infatti la regione più cara del nostro paese con una media di 162 euro circa. Dopo le multe false sul parabrezza, Napoli si prende un altro brutto primato, poiché tra le città della Campania è lei quella più cara in assoluto. Sempre a proposito di rincari, la regione che ha registrato l’aumento più alto è invece l’Umbria. Qui infatti, e soprattutto nelle province di Perugia e di Terni, oggi si paga in media il 37,9% rispetto all’anno scorso. Il Lazio registra invece un incremento del 36% diventando la seconda regione con gli aumenti più alti. Al terzo c’è invece la Sardegna con il 34,4%.

Ma arriviamo finalmente al nocciolo della nostra domanda. Quali sono le regioni dove l’assicurazione auto costa di meno? Al primo posto tra le più economiche abbiamo il Friuli-Venezia Giulia, dove le tariffe medie per assicurare il proprio veicolo si aggirano attorno ai 415 euro. Il Trentino Alto-Adige è in seconda posizione, costo medio 443,88 euro. Chiude il podio la Lombardia con un costo medio di 474,38 euro. Benché si tratti di cifre comunque importanti rispetto alla media europea, possiamo dire che il divario tra queste regioni e la Campania è davvero enorme, visto che si parla di una somma che è più del doppio.

