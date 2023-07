Anche durante l’estate, chi deve ricevere i pagamenti come quello delle pensioni, il reddito di cittadinanza, assegno unico o altri aiuti, attende con ansia il giorno dell’arrivo dell’assegno. Il caro vita, infatti, rende ancora più impellenti questi pagamenti e la necessità per i beneficiari di ottenerli nel più breve tempo possibile. Ma quando arriverà il pagamento dell’assegno unico a luglio? Va detto che Inps e Bankitalia hanno comunicato il calendario dei pagamenti delle rate fino a dicembre, in modo da agevolare le famiglie che devono riceverlo in anticipo.

Quando arriva il pagamento dell’assegno unico a luglio

Prima di tutto, va ricordato che l’assegno universale è un contributo economico alle famiglie con figli a carico, che scatta dal settimo mese di gravidanza. E fino a quando il figlio non supera 21 anni di età, mentre non ci sono limiti di età se il figlio è disabile. Ovviamente, l’importo varia in base alle condizioni economiche delle famiglie come si legge nell’Isee, ma anche in base al numero dei figli o la presenza di figli disabili.

Le date di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre

Per il 2023, l’assegno unico prevede una cifra modulata progressivamente. Si parte quindi da 54,1 euro a figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 43,240 euro. Con l’assegno unico si può arrivare a percepire 189,2 euro per ogni figlio con Isee fino a 16.216 euro.

L’Assegno unico e universale questo mese sarà pagato a partire dal 17 luglio con date precise. Devono essere distinti, infatti, i diversi casi. Da un lato ci sono i beneficiari che hanno già avuto la prestazione in passato e nei mesi precedenti oppure nel caso in cui la rata non abbia subito variazioni.

Assegno unico, date pagamenti luglio 2023 e il calendario fino a dicembre

In tal senso, i pagamenti a luglio saranno effettuati il 17,18 e 19 luglio. Ad agosto, invece, l’assegno arriverà dal 18 agosto e ancora il 21 e 22. Le date del pagamento di settembre, invece, sono il 15, 18 e 19. E ancora a ottobre il 17,18 e 19, a novembre si dovrà fare riferimento a queste date: 16, 17, 20 e infine a dicembre l’assegno unico arriverà il 18, 19, 20 dicembre.Nello stessa data in cui è pagato l’assegno, sono erogati anche degli eventuali conguagli a credito o debito ma ovviamente l’interessato riceverà una comunicazione tramite email o Sms o in alternativa è possibile eseguire il calcolo collegandosi alla pagina Inps.it. Va anche ricordato che il pagamento della prima rata solitamente cade nell’ultima settimana del mese successivo dal momento della presentazione della domanda.

Da lunedì 17 luglio, quindi, arriveranno i pagamenti dell’assegno unico, che seguiranno il calendario indicato. In seguito, ad agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, si dovrà rispettare lo stesso calendario, voluto per facilitare le famiglie che in questo modo sanno già da ora quando sarà pagato l’assegno nei prossimi mesi.

Riassumendo