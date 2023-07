Arriva l’esodo estivo, weekend con prezzi in aumento per benzina e diesel

Arriva l’esodo estivo, il primo vero grande esodo dell’estate. Tra il 28 e il 30 luglio, si prevede un weekend di maxi traffico su strade e autostrade a causa delle partenze estive. Da venerdì 28, infatti, scatterà il bollino giallo che diventerà rosso il pomeriggio e così per tutto sabato 29 e domenica 30 luglio. Il weekend, succesivo, quello del 4-6 agosto, sarà ancora peggio con il primo bollino nero della stagione. E con la previsione del maxi esodo sulle strade delle vacanze, che arriva ogni anno puntuale scattano anche i rincari per i prezzi di benzina e diesel. Dopo mesi di quiete, infatti, tornano a correre i prezzi dei carburanti e le quotazioni dei prodotti raffinati. Dietro a questi rincari ci sono vari motivi, ma sicuramente un ruolo lo hanno anche le partenze estive.

Prezzi benzina e diesel, con il primo vero esodo estivo i rialzi sono evidenti

Da un lato ci sono le minori scorte Usa dei prodotti raffinati, lo stop di alcune raffinerie e quindi nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati.

Quanto costa adesso il carburante, dal 1 agosto arriva l’obbligo di esporre un cartello con il prezzo medio

Ormai da qualche giorno si sta assistendo ad una vera e propria fiammata di rialzi e il fatto che coincide con le partenze estive non sembra stupire più di tanto. Infatti, con la maggior richiesta diper spostarsi e fare molti chilometri, è chiaro che in molti pensino che le compagnie approfittino per alzare i prezzi, anche se le stesse negano una speculazione. Peserebbe, infatti, la decisione dell’Arabia di tagliare la produzione per risollevare i prezzi del barile. Ma quanto costa, quindi, adesso il carburante?

Come fa sapere la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, la benzina al self service ha un prezzo medio di 1,88 euro/litro, il diesel ha un prezzo medio di 1,73 euro/litro. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi di benzina e diesel e Q8 di un centesimo al litro. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina in modalità self costa 1,882 euro/litro.

Il diesel self service si trova a 1,730 euro/litro.

Per quanto riguarda il servito, invece, la benzina costa 2,014 euro/litro, il diesel servito sta a 1,866 euro/litro, il Gpl servito a 0,701 euro/litro, il metano servito a 1,417 euro/kg e il Gnl 1,243 euro/kg. Come sempre aumentano i pezzi in autostrada, con la benzina self service a 1,954 euro/litro, il diesel servito a 1,812 euro/litro euro/litro, il Gpl servito a 0,834 euro/litro e il 1,539 euro/kg, Gnl 1,312 euro/kg.

Arriva l’esodo estivo, weekend con prezzi in aumento per benzina e diesel

Dal 1 agosto, però, qualcosa cambierà. Infatti, i distributori saranno obbligati ad esporre un cartello con il prezzo medio regionale del carburante e invece in autostrada dovranno esporre quello medio nazionale.-

In questo modo si dovrebbe garantire maggiore trasparenza e quindi si eviteranno i fenomeni speculativi.

