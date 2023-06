Aria condizionata in auto ferma e guida con le ciabatte, scatta la multa o no?

L’estate è ormai alle porte e gli italiani sono alle prese con le prime ondate di calore, che di conseguenza fanno abusare a volte dell’aria condizionata. Soprattutto quando si parcheggia l’auto, non è raro soffrire di un caldo esagerato che porta ad accenderla anche quando il veicolo è fermo. Allo stesso modo, capita di guidare in ciabatte, proprio perché fa molto caldo e anche indossare le scarpe diventa un supplizio. Entrambe queste pratiche, però, possono portare a dei problemi da non sottovalutare.

Non tutti lo sanno, anche se ormai le notizie a riguardo circolano spesso, ma tenere l’aria condizionata accesa in auto quando è ferma fa scattare una multa salata. Capita non di rado di stare in auto con l’aria accesa e poi fermarsi e parcheggiare, magari perchè si sta aspettando qualcuno, e continuare a tenere l’aria attivata per non morire di caldo. Questa mossa può costare una multa fino a 444 euro.

Quando c’è la multa in caso di auto ferma con l’aria condizionata

A dirlo è il codice della Strada, dove si fa riferimento al fatto che è vietato tenere il motore acceso:

“durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso”

Questo può costare una multa fino a 444 euro. Davvero tanto se si pensa che chi tiene l’aria accesa spesso lo fa quasi involontariamente o perché non sa che è vietato. Il motivo dietro questo divieto va ricercato nella lotta all’inquinamento. Tenere accesa l’aria condizionata, infatti, anche quando il motore è spento, è sicuramente deleterio per l’ambiente. Da qui nasce la sanzione per chi resta fermo in auto con l’aria azionata.

“l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero”.

C’è anche da fare una differenza. Infatti, la multa scatta se il veicolo ha il motore spento da più tempo e nel caso in cui il guidatore si sia allontanato. O anche se se non si è allontanato ma l’aria risulta accesa da tempo con il motore spento. Diverso è il discorso se l’aria rimane accesa per pochi secondi dal momento in cui il motore rimane spento, o se come si legge nel codice della strada:

Allo stesso modo se l’auto è ferma per pochi secondi, il tempo di far salire o scendere le persone, quindi per brevissimo tempo, a questo punto non scatta nessuna multa. L’importante è riprendere la marcia nel più breve tempo possibile. Anche in altri paesi europei esiste questa norma e ci sono delle multe per chi non si adegua.

Aria condizionata in auto ferma e guida con le ciabatte, scatta la multa o no?

E per quanto riguarda la guida con le ciabatte? In estate le ciabatte sono molto usate. Fino al 1993 era vietato guidare con sandali, ciabatte o infradito. In seguito la norma è stata abrogata e ora non vige più nessun divieto circa la possibilità di mettersi alla guida con questo tipo di calzature. L’unico cavillo è legato all’assicurazione auto. Infatti, se a guidare in ciabatte o scalzi non si rischia nulla dal punto di vista penale, è però vero che in caso di incidente, nel verbale le forze dell’ordine potrebbero scrivere che il conducente guidava in ciabatte o infradito. Ed è importante al fine della guida, perchè durante la marcia il conducente deve essere in grado di mantenere la stabilità del mezzo usando calzature comode.

Insomma, quando arriva l’estate è importante fare attenzione ad alcune norme legate alla stagionalità, come la guida con l’aria condizionata accesa se l’auto è ferma.

Riassumendo