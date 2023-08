Area C e B Milano, cambia tutto: rincari e nuove regole per circolare in città

L’inquinamento è un problema non di poco conto. E lo stiamo vedendo con i nostro occhi ogni giorno. Nelle grandi città italiane si sta portando avanti un piano contro il disastro ambientale e l’inquinamento da auto e polveri sottili. Milano, ad esempio, è una delle città più trafficate in Italia. Da anni per far fronte a questo problema sono previste sia l’area B che l’area C, che prevedono dei divieti di circolazione in alcune zona della città. Da tempo discusse, sia l’area B che C, dalle prossime settimane accoglieranno delle novità di rilievo. Quali sono queste novità?

Da ottobre novità per Area B

A partire dal 2 ottobre, infatti, scatterà il divieto di entrata all’interno dell’area B per tutti i grandi tir, pullman che sperano 5 tonnellate, che non includono il sistema di rilevamento di ciclisti e pedoni e l’adesivo che segnala angoli ciechi. L’area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 e riguarda tutta la città.

Novità Area C

Gli automobilisti che dimostrano di avere un contratto di acquisto del sistema di rilevamento otterranno una proroga fino al 31 dicembre 2024. Da ottobre 2023, inoltre, il divieto riguarderà anche i camion che pesano da 3,5 a 12 tonnellate e i pullman fino a 5 tonnellate con una proroga valida fino a dicembre 2025.Sempre da ottobre, scattano anche dei limiti per i veicoli a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5, che diventeranno solo 25 per i residenti e 5 per i non residenti. Per gli automobilisti che hanno montato il sistema Move-On, invece, il limite sarà legato ai chilometri percorsi e al tipo di auto. Come scrive Quotidiano Nazionale, dovrebbero essere 2mila chilometri per i veicoli diesel euro 5 e 600 per le auto a benzina Euro 3.

Cambiamenti in vista anche per l’Area C che copre tutta la zona del Centro. Dal 30 ottobre, infatti, aumentano le tariffe, che da 5 euro passano a 7,50 euro e da 3 euro a 4,50 euro per i veicoli di servizio e 3 euro per i residenti a partire dal 41esimo ingresso.

L’Area C, che ricordiamo sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30, prevede anche altre novità. Ossia scatteranno nuovi divieti per gli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus con alimentazione Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con FAP, Euro 5 diesel e EURO V diesel senza FAP e con FAP e particolato > 0,01 g/kWh.

Come ha sottolineato Arianna Censi, assessora alla Mobilità, e come riporta Milano Today:

“Questi provvedimenti sono coerenti con quello che ci siamo impegnati a fare con i milanesi. Il miglioramento dell’aria che respiriamo e della qualità della vita nella nostra città passa anche da una diminuzione della presenza di macchine in strada e dal potenziamento del trasporto pubblico”

Insomma, la lotta all’inquinamento sembra davvero aver imboccato una strada precisa. Intanto anche in Piemonte da settembre sono previsti dei cambiamenti per le auto diesel Euro 5.

