In questo periodo si parla molto dell’Area C e B a Milano. Soprattutto dopo la decisione della Giunta di vietare l’accesso nelle due Ztl della città alle automobili Euro 5 diesel. C’è, però, una novità. Lo stop è stato rinviato dal 1 ottobre e quindi sarà riconosciuta la possibilità di entrare in Area B per recarsi ai parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo. Il comune ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2024 per non arrecare danno a chi sta provvedendo alla sostituzione del veicolo.

Area B e C a Milano: arrivano le deroghe fino al 30 giugno, cosa cambia per i diesel Euro 5

Il 30 settembre sarebbero dovute scadere le deroghe ma la Giunta ha deciso per i possessori di mezzi Euro 5 diesel, che hanno sottoscritto entro il 31 marzo 2023 un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine rottamando un mezzo vecchio, la proroga entro la data indicata. Quindi, potranno circolare con la vecchia auto in Area B e C fino alla fine di giugno. Le stesse condizioni valgono anche per i veicoli Euro 5 adibiti al servizio taxi o noleggio con conducente. Invece, per quanto riguarda i mezzo diesel euro5 in car pooling, il divieto di accesso sarà spostato al 30 settembre 2024.

“il nostro obiettivo resta quello di ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione a Milano, in linea con le politiche cha stiamo portando avanti a tutela della salute pubblica”.

Secondo Arianna Censi, l’assessore alla Mobilità:

E ha sottolineato che queste nuove misure sono nate per aiutare i cittadini nel momento di passaggio al nuovo veicolo.

La proroga vale anche per l’Area B relativa ai lavoratori che usano i mezzi diesel Euro 5 per fare il tragitto casa lavoro tra le 21 e le 7, dipendenti di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, agenti di commercio e artigiani medici in visite domiciliari, volontari in servizio notturno presso enti riconosciuti di assistenza socio-sanitaria, autoscuole.

Si potrà entrare in Area B per recarsi ai parcheggi di interscambio

Sarà riconosciuta anche la possibilità di entrare in Area B per recarsi ai parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo a tutti coloro che hanno abbonamenti mensili o annuali. In più, per chi possiede auto diesel euro 5 con Isee inferiore a 20mila euro sono previste 30 giornate di ingresso in più tra il 1 ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

A partire dal 1 ottobre, poi, vigerà l’obbligo di adesivo per segnalare la presenza dell’angolo cieco anche per i veicolo M2 e N2.

Per Carlo Monguzzi, consigliere di maggioranza e capogruppo di Europa Verde, però:

“Duemila persone hanno bloccato la città chiedendo provvedimenti concreti e 12 ore dopo si trovano le deroghe. Speriamo sia uno scherzo. Qualcuna magari anche normale. Ma un tempismo e un’opportunità che rasentano il genio”

Riassumendo