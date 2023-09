Apertura nuova metropolitana di Milano M6: quali opportunità di investimento immobiliare?

Si torna a parlare dell’apertura della nuova metropolitana di Milano ( M6) in merito alle opportunità di investimento immobiliare che potrebbero esserci.

Il motivo è semplice, con la creazione di nuove fermate può aumentare notevolmente l’attrattiva di un’area, rendendola più desiderabile per le persone che cercano una casa. Di conseguenza, la domanda di alloggi nelle vicinanze della metropolitana cresce.

Inoltre, una nuova metropolitana può portare anche ad un aumento dell’attività economica nelle aree servite dalla linea. E ciò può attrarre imprese, creare nuovi posti di lavoro e aumentare i redditi delle persone, il che a sua volta può aumentare, come detto, la domanda di alloggi nonché gli investimenti immobiliari commerciali.

La crescita

L’apertura di una sesta linea della metropolitana a Milano offrirebbe delle ottime opportunità di investimento immobiliare secondo l’analisi di Wikicasa (la realtà proptech che raccoglie e distribuisce le informazioni immobiliari online per la compravendita e la locazione di immobili in tutta la penisola).

Con questa nuova linea si seguirebbe tale asse: viale Certosa, Sempione (a nord ovest) e a sud Tibaldi, Ripamonti con l’obiettivo di coprire il Municipio 5 che è quello meno servito dalla rete della metropolitana.

In questo modo la metro arriverebbe anche in una zona multietnica, una delle più accessibili dal punto di vista dell’investimento immobiliare.

Comprare casa a Milano, si sa da sempre, costa molto e negli ultimi tempi i prezzi sono saliti vertiginosamente. Nella zona di viale Certosa, invece, è ancora possibile fare affari in quanto il prezzo medio di mercato per un immobile è uguale a 3628 euro a metro quadro, un dato che è molto inferiore rispetto alla media di Milano.

Il costo è così basso proprio perché non ci sono collegamenti diretti con il centro della città, nonostante tale luogo attiri molte persone per i tanti servizi che offre e per le attività commerciali sul Portello.

L’arrivo della M6, quindi, porterebbe non solo un cambiamento significativo urbanistico dell’area, ma anche un rinnovamento dello stock immobiliare del quartiere.

Apertura metropolitana di Milano: quali opportunità di investimento immobiliare?

Oltre al quartiere di viale Certosa, ce n’è anche un altro interessato dalla costruzione della linea M6 e per il quale ci potrebbero essere ottime opportunità per un investimento immobiliare, come comunica Wikicasa.

Si tratta della zona Municipio 5 che al momento è sotto espansione urbanistica grazie alla costruzione del nuovo Villaggio Olimpico che sarà pronto per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026.

Con l’apertura della nuova linea, potrebbero espandersi ancora di più anche le aree urbane di Vigentino e Morivione dove le case costano 4285 euro a metro quadro. E quella di Quintosole dove il prezzo è stabile a 3368 euro a metro quadro.

In ogni caso, l’apertura di una qualsiasi metropolitana corrisponde a una crescita di interesse per gli immobili che si trovano nelle zone adiacenti (anche se si tratta di luoghi periferici).

Pietro Pellizzari, Ceo di Wikcasa, ha spiegato che, quando alla costruzione della nuova fermata metropolitana si aggiunge tutta una serie di interventi di rigenerazione urbana, l’aumento dei prezzi delle case non è poi così alto. Acquistare immobili in tali zone, quindi, potrebbe rivelarsi un buon investimento immobiliare. C’è l’esempio dei quartieri periferici di Lorenteggio, Giambellino e Forlanini (dove passa o passerà la metro) nei quali i prezzi si sono mantenuti pressocché stabili rispetto alla media di Milano.

