La stagione sciistica sta prendendo il via con i rincari. Che però non sembrano dare più di tanto fastidio agli appassionati, che non intendono rinunciare a qualche giorno sulla neve per una settimana bianca. Anche se il cambiamento climatico ha trascinato l’estate fino alla fine di ottobre, novembre è iniziato alla grande e alcuni impianti hanno deciso di aprire i battenti dal 18 novembre. Si tratta dei comprensori di Trentino e Lombardia, mentre per tutti gli altri bisogna aspettare il 25 novembre.

Apertura impianti sciistici stagione 2023-2024 al via con i rincari: ecco le date e dove aprono

In Lombardia, ad esempio, gli impianti apriranno tra il 25 novembre e il 2 dicembre a seconda della località. Il 18 novembre apriranno gli impianti al Presena, tra la Val di Sole e la Valle Camonica, poi al Tonale, Ponte di Legno e Temù. A Livigno erano stati già riaperti gli impianti per lo sci di fondo, mentre al Mottolino Fun Mountain si va al 2 dicembre. Il 1 dicembre, invece, riaprono i battenti gli impianti a Bormio e in Valchiavenna.

L’apertura degli impianti sulle Dolomiti, invece, scatta il 25 novembre. Risulta però già aperta la pista del Col Gallina a Falzarego, in Veneto. Per tutte le altre piste che fanno parte di Dolomiti Superski bisognerà attendere fino alla fine di novembre. Le aperture, chiaramente, vanno di pari passo con i rincari. Quest’anno uno skipass per Dolomiti Superski costerà tra i 72 e gli 80 euro, costi a cui bisogna aggiungere quelli per il vitto e l’alloggio, che chiaramente andranno a influire sulla spesa finale. Infatti, accanto ai rincari degli Skipass, ci sono anche quelli legati alla ristorazione, il settore alberghiero e i vari servizi legati allo sci come attrezzature e lezioni. Nonostante i rincari, però, durante il ponte dell’Immacolata si prevede già un’occupazione del 70%.

Quando aprono in Piemonte e Valle d’Aosta

Anche in Piemonte e Valle d’Aosta scatta l’apertura degli impianti.

Rincari degli skipass e dei soggiorni in montagna

Dal 14 novembre aprono le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini, lo skilift baby La Vieille e il tapis roulant di Plan Maison. Dal 18 novembre, aprirà anche la pista 5. Il 1 dicembre toccherà al comprensorio del Monte Rosa. Anche in Valle d’Aosta e Piemonte si sono notati rincari relativi allo skipass.In, grazie alle abbondanti nevicate, la stagione aprirà già il 18 novembre. È il caso di Madonna di Campiglio con gli impianti del Grostè che apriranno tra pochi giorni. Nelle altre località del Trentino Alto Adige, invece, l’apertura rimane segnata il 25 novembre e per i prossimi 5 mesi.

Il problema dei rincari, però, resta. Rispetto allo scorso anno si aggirano intorno al 7,3% con una spesa aggiuntiva media di 95 euro a persona o 206 euro a famiglia. I dati arrivano dall’Osservatorio Skipass, che ha parlato di un aumento dell’8,2% rispetto alla scorsa stagione invernale, quindi 40 euro a persona.

Nonostante tutto, però, chi ama le vacanze sulla neve, non sembra voler rinunciare a qualche giorno in montagna nonostante anche questo settore sia rimasto vittima dell’inflazione.

Riassumendo