Dove sorseggiare i migliori aperitivi a Roma sotto i 20 euro si chiedono in molti? Essi sono sempre più gettonati perché offrono l’opportunità di socializzare e di trascorrere del tempo insieme ad amici, colleghi o anche familiari. Ciò contribuisce a rafforzare i legami e le relazioni sociali. Fare un aperitivo, poi, può rivelarsi anche un modo per rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana nonché per godere di un drink o di uno snack in un ambiente piacevole e informale. Molto spesso, poi, essi vengono accompagnati da piccoli antipasti per cui consumare cibi leggeri accompagnati a un drink può aggiungere anche un elemento di piacere gastronomico alla propria esperienza. Quali sono allora i luoghi nei quali fare un aperitivo a meno di 20 euro? Ebbene, ha fornito una lista dei migliori a Roma Il Gambero Rosso.

Aperitivi a Roma sotto i 20 euro: ecco dove sorseggiare i migliori secondo Gambero Rosso

Anche nei supermercati si possono trovare molti cocktail in bottiglia che vanno di moda. È fondamentale, però, consumare sempre tali prodotti in modo responsabile, specialmente quando si tratta di bevande alcoliche. Ciò, per evitare problemi di salute e di sicurezza. Ecco dunque quali sono ientro i 20 euro secondo Il Gambero Rosso.via di Mezzocammino, 141 dove c’è la formula aperi-blend con un piccolo tagliere o pinsa (specie di pizza composta da più farine). Il costo è di 10 euro o di 14 euro con uno dei signature drink.– viale dei Colli Portuensi, 436 dove si può gustare un semplice aperitivo o uno accompagnato da taglieri e tapas– Vicolo San Celso 8 che è un negozio di alimentari dove ci si può fermare anche per degustare un buon aperitivo.Quest’ultimo si può abbinare alla pizza bianca/rossa di Roscioli o ad altri prodotti.

Gambero Rosso ha diramato una lunga lista di luoghi nei quali è possibile gustare i migliori aperitivi a Roma spendendo meno di 20 euro. Ecco gli altri presenti nella lista.

– Ciclostazione Frattini – via P. Frattini, 136/138 che è un ristorante, pizzeria, griglieria e cocktail bar

– Dal Francese all’Alberone – via Cesare Baronio, 141 che è un wine bar dove è possibile assaggiare oltre 50 etichette di vini francesi

– Dao – viale Jonio, 328/330. In tale luogo vige per l’aperitivo la formula con un cocktail con quattro dim sum (dumpling) di 15 euro

– Dondolo – via di Monte Sacro, 23 dove oltre all’aperitivo è possibile gustare materie prime fresche e preparati fatti in casa

– Ercoli Trastevere – via Zanazzo Giggi, 4 presso il quale si può gustare un buon aperitivo accompagnato da formaggi, salumi e piatti semplici di gastronomia

– Fischio – Piazzale degli Eroi dove non solo si possono gustare vini, cocktail e birre ma anche pizze, tramezzini e snack.

– Ci sono poi gli street bar Freni e Frizioni – Roma – via del Politeama, 4 e Freni e Frizioni Draft – Roma – via Sforza Pallavicini 12

– Inzona Pub – via Novaledo, 37 dove si può assaggiare anche l’ottimo crostone con melanzane marinate e pecorino.

