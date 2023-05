I migliori cocktail in bottiglia di moda nei supermercati per gli aperitivi 2023

Non tutti hanno il tempo e la predisposizione per prepararsi un buon drink da soli. Ed ecco allora i migliori cocktail in bottiglia, da acquistare direttamente al supermercato per i nostri apertitivi targati 2023. Si tratta di bevande a base di alcol, aromi e succhi vari, capaci di ricreare più o meno fedelmente quelle che sono le ricette più famose e apprezzate dai barman. Quali sono quelli più alla moda in questo momento? Andiamo a scoprirlo insieme, dando come sempre un occhio di riguardo anche ai prezzi dei vari prodotti presentati.

Migliori cocktail in bottiglia, caratteristiche e prezzo

Dopo aver scoperto quali sono i migliori succhi di frutta dell’anno, ecco altri consigli tutti da bere. Sono tre i drink da supermercato che vogliamo presentarvi in questo articolo. Partiamo subito con un’azienda che sembra davvero sapere il fatto suo. Stiamo parlando di Nio Cocktails, startup tutta italiana che propone una vasta gamma di cocktail in busta.

Sono 15 i drink proposti dall’azienda, tutti preparati dallo specialista Patrick Pistolesi. Vi basterà quindi aprire la busta e versare il suo contenuto all’interno di un bicchiere con ghiaccio.

I classici proposti sono Negroni, Manhattan, Margarita, Gin Tonic, ma non mancano anche miscele più originali come Whiskey Sour, Cosmopolitan, Tommy’s Margarita. I consumatori potranno sceglier anche box personalizzati con prezzi che variano dai 19 ai 54 euro, a seconda della quantità di buste acquistate. Tra i pregi si annoverano la qualità degli ingredienti e la praticità delle bustine, ma anche, come già anticipato, la possibilità di personalizzare i box. Potrebbe rientrare tra i difetti invece il costo non proprio economico.

Secondo consiglio dedicato a The Perfect Cocktail, altro brand tutto italiano che propone una ricca linea di drink in bottiglia, già pronti per l’uso. In ognuna di essa ci sono due dosi, basta agitarle prima di versarle nel bicchiere per godersele in compagnia o da soli. Anche in questo caso abbiamo una folta scelta: Spritz, Americano, Gin Tonic, Mojito alla fragola, Daiquiri all’ananas, Caipiroska al melone. I prezzi dei box variano da 26 a 46 euro, ma si può acquistare anche il dispenser da 3 litri a 79 euro.

Chi non conosce il noto marchio nostrano Campari? Si tratta di una società che non necessita di presentazioni. L’offerta Campari Mix propone alcuni dei cocktail in bottiglia più amati dagli italiani. Ogni bottiglia contiene quattro dosi di cocktail e basta versarla in un bicchiere con ghiaccio e una fetta d’arancia o limone. Tra i pregi possiamo annoverare il costo molto contenuto, solo 5 euro a bottiglia. Unico difetto, la poca varietà di gusti, potendo contare solo su Campari Orange, Campari Soda e Campari Tonic.

A voi la scelta

Questi dunque i prodotti che abbiamo pensato per voi appassionati di cocktail in bottiglia. Naturalmente, il requisito principale per soddisfare il vostro acquisto è che sia in linea con i gusti del vostro palato e con il vostro portafogli. Per fortuna, tra i 3 prodotti elencati, avrete una vasta scelta, sia di gusto che di prezzi.