Addio estate e caldo. E stavolta sembra vero. Dopo mesi di caldo anomalo e temperature sopra la media, l’autunno dovrebbe davvero farsi sentire. Settembre e ottobre, finora, hanno segnato il record di temperature più calde degli ultimi anni. Dal week end, però, si attende l’anticiclone scandinavo che porterà finalmente temperature molto più simili a quelle autunnali. Anzi si prevede proprio un cambio drastico. Gli esperti parlano di un tracollo termico anche di 10-15 gradi e dell’arrivo delle piogge molto forti.

Anticiclone scandinavo in arrivo sull’Italia: porterà freddo e rischio alluvioni, ecco da quando

Il maltempo sarà sostenuto da una intensa perturbazione che arriverà dalla penisola Iberica, ma come sempre, a causa delle alte temperature delle acque e lo scontro tra masse d’aria diverse, c’è anche il rischio di fenomeni molto forti e alluvioni che potrebbero scaricare ingenti quantità di acqua in poco tempo. Ma quando cambierà in modo così deciso il tempo e arriverà l’anticiclone scandinavo? Anzi, sarebbe meglio chiedersi quando arriva l’autunno? Le previsioni meteo annunciano una prima fase di maltempo da domenica 15 ottobre, prima al Nord e parte del Centro e poi da lunedì 16 ottobre anche nel resto del paese.

Le temperature caleranno su tutto il paese anche di 10-15 gradi e quindi le massime saranno di 15 gradi. Per tutta la prossima settimana, quindi, almeno fino al 21 ottobre, l’Italia vivrà un periodo di fresco autunnale ma anche forte maltempo. Poi dal 23 al 31 ottobre, il tempo sarà molto più variabile. L’anticiclone scandinavo sarà ancora presente, con episodi piovosi e temperature più simili alla media del periodo.

Le previsioni meteo annunciano un cambio radicale con pioggia e temperature giù di 15 gradi

Ma quali saranno le regioni a rischio? Prima di tutto la Liguria, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Calabria, dove non si escludono anche allagamenti.

“Il caldo che ci ha accompagnato in queste prime settimane di ottobre potrebbe ancora insistere fino al 13 o 14, ma nel frattempo già in questa fase, le temperature tenderanno lentamente a scendere soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, di circa 2 o tre gradi. Poi tra il 15 e il 20 ci sarà la vera rivoluzione: arriveranno le piogge e il freddo”.

Le forti piogge interesseranno molto anche il Centro-Nord. Tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, forti piogge e temporali colpiranno soprattutto il Nord, tanto che nell’arco alpino si prevedono le prime nevicate. Possibili nubifragi interesseranno Toscana, Lazio e Liguria e poi si estenderanno su tutto il paese.Il maltempo che colpirà l’Italia dal 15-16 ottobre è chiamato anche ciclone Medusa. Si tratta di un vortice freddo che finalmente farà calare le temperature non oltre 20 gradi di massima ovunque. A Fanpage, il colonnello Mario Giuliacci ha spiegato che:

Il clou della perturbazione arriverà il 17 ottobre con un vero e proprio crollo delle temperature. Si passerà, quindi, dal caldo al freddo in poco tempo e almeno fino al 25 ottobre la situazione non cambierà affatto.

Riassumendo