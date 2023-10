Non c’è ombra dell’autunno all’orizzonte. Almeno per i prossimi 10 giorni. Il caldo anomalo che sta attanagliando il paese da luglio, continua anche a ottobre e ormai è chiaro come i cambiamenti climatici abbiano sconvolto le stagioni. Ottobre è iniziato subito con l’ottobrata, temperature sopra la media anche di 8-10 gradi che stanno preoccupando non poco. L’anomalia meteorologica sta colpendo anche l’Europa. Ma allora quando arriverà l’autunno vero?

Quando arriva l’autunno vero: le previsioni di Giuliacci sul caldo anomalo a ottobre

A dare una risposta è il colonnello Mario Giuliacci, secondo cui un anticiclone di origine africana continua a dominare il paese. Ci sarà una tregua tra il 5 e il 7 ottobre ma le temperature rimarranno sempre sopra la media. Insomma, molto lontano rispetto agli standard autunnali a cui siamo abituati. Il brutto è che dall’8 ottobre le temperature aumenteranno ancora e questo preoccupa molto gli esperti meteo. Ecco perchè, sembra che per i prossimi 5-10 giorni non ci saranno grandi cambiamenti e le temperature resteranno alte, molto più estive che autunnali.

Insomma, fino a metà ottobre continuerà a dominare l’alta pressione e non ci sarà ombra delle temperature autunnali, che al momento sembrano solo un ricordo. Di solito, ottobre è un mese con valori miti e dovrebbe essere anche piovoso e invece, oltre a non piovere, il caldo è dominante. Insomma, l’autunno fa fatica ad emergere e almeno fino al 10 ottobre dovremo fare l’abitudine a vivere una sorta di estate prolungata, con temperature molto simili a quelle di giugno. Solo dopo questa data forse potrebbe arrivare l’autunno vero.

Quanto conta il fenomeno climatico del El Nino

Va anche valutato l’effetto del fenomeno climatico del El Nino.

“Le temperature eccezionalmente calde di questi giorni sono dovute a un blocco anticiclonico centrato dalla metà di agosto su tutto il Mediterraneo e in particolare sull’Europa centrale.”

All’Ansa, il meteorologo e climatologo del Cnr, Giulio Betti, ha spiegato che:

Una leggera perturbazione colpirà il Nord Italia fino a sabato 7 ottobre con valori leggermente in discesa ma poi dall’8 al 10 ottobre farà di nuovo caldo e le temperature torneranno ad essere anomale. Anche ottobre – ha spiegato Betti- si è aperto con il gran caldo dopo che è anche settembre è stato un mese caldissimo in Italia ma anche in Svizzera, Germania e Francia.

Difficile, per ora, fare previsioni a breve termine. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che le temperature pazze sarebbero andate avanti anche fino a dicembre. Betti ha spiegato che a livello globale gli effetti del Nino saranno diversi. Da un lato sole e caldo anomalo in Australia e freddo negli Usa, Canada e Scandinavia.

Insomma, il caldo anomalo continua a non dare tregua e almeno fino al 10 ottobre da Nord a Sud bisognerà fare i conti con un meteo davvero pazzo. Anzi, tra il 7 e l’8 ottobre il caldo potrebbe arrivare ancora più forte. La speranza è che in seguito davvero si possa dire salutare l’estate.

