Un restyling doveroso, anzi un nuovo semplice battesimo, un cambio di nome. Arriva Amazon Seconda Mano, ma in realtà si tratta dell’ormai noto (ma a quanto pare poco apprezzato) Warehouse. Se non sapete di cosa stiamo parlando, allora è il caso di fare un piccolo recap.

Questione di marketing

La pubblicità è tutto, lo sanno bene ormai i maestri del marketing che ci bombardano con promozioni a volte anche poco interessanti. Per vendere bisogna assediare il consumatore, ma bisogna anche trovare qualcosa che sia subito facilmente riconoscibile, in perfetto accordo con la lezione impartitaci dai grandi pubblicitari del passato. Insomma, l’importanza del nome è fondamentale. E a quanto pare Amazon Warehouse non era affatto un nome vincente. Per questo motivo il colosso dello shopping online ha deciso di cambiare nome alla sua sezione e optare per Amazon Seconda Mano. Ma di cosa stiamo parlando?

Forse non tutti sanno che sul portale dedicato agli acquisti sul web è disponibile anche un’ampia sezione riservata ai prodotti usati, appunto di seconda mano.

Si tratta di prodotti che vengono rimandati indietro da utenti insoddisfatti. I motivi possono essere molteplici, ma non si tratta di oggetti guasti o malridotti. A volte, infatti, alcuni prodotti vengono restituiti per un acquisto sbagliato, oppure perché ormai il prodotto non interessa più al consumatore.

La politica dei resi applicata da Amazon è molto elastica, quindi molti utenti possono fare anche i furbetti, come ad esempio comprare un libro o un dvd e poi restituirlo dopo averne usufruito (ad esempio aver finito di leggere il libro o di vedere il film). Naturalmente, in questi casi, benché il prodotto sia perfettamente funzionante, non può più essere venduto come nuovo, quindi viene inserito in questa speciale sezione.

Amazon Seconda Mano, il colosso cambia strategia per una sua sezione

Il prodotti Warehouse sono disponibili anche nelle ricerche principali. Ad esempio, quando stiamo per scegliere un oggetto, possiamo trovare la sua disponibilità anche come usato e in questo caso il costo sarà ovviamente più basso. Nulla di nuovo quindi per quanto riguarda questa speciale sezione presente nel portale. La novità sta tutta nel nuovo nome. L’azienda si è infatti accorta che il termine Warehouse era poco apprezzato e, dando ascolto ai feedback degli utenti, ha deciso di passare ad Amazon Seconda Mano. Ecco la mail che ha di recente inviato a tutti i suoi abbonati Prime:

Fino ad oggi abbiamo offerto grandi sconti su prodotti usati tramite Amazon Warehouse, conosciuto anche come Warehouse Deals. Abbiamo però notato che il nostro nome non era molto chiaro. Diamo ascolto ai nostri clienti, e vogliamo offrire la migliore esperienza possibile a chi acquista nel nostro negozio. Per questo, siamo lieti di annunciare che da ora in poi Amazon Warehouse cambierà nome e diventerà Amazon Seconda mano. Per i nostri clienti non cambia nulla! Amazon Seconda mano continuerà ad offrire grandi sconti su prodotti usati e con confezione aperta. I clienti continueranno a beneficiare dello stesso processo di reso, garanzia legale, benefici Prime, e supporto del servizio Clienti.

Per quanto riguarda le spedizioni, la politica rimane la medesima dei prodotti venduti come nuovi. Gli abbonati Prime quindi potranno usufruire delle spedizioni gratis e celeri anche acquistando prodotti da Amazon Seconda Mano. Insomma, si tratta senza dubbio di un buon modo per risparmiare e scommettiamo che il lancio di questo nuovo nome permetterà all’azienda di far conoscere a più persone questa sua particolare sezione.