Amazon, 10 euro di sconto se ritiri il prodotto, ecco come funziona

Forse non tutti sanno che da alcuni mesi Amazon ha lanciato una interessante alternativa alla consegna a domicilio. Stiamo parlando del buono sconto associato al ritiro nei punti abilitati. Il buono è del valore di 10 euro ed è senza dubbio un’ottima occasione per risparmiare sul proprio ordine. Ma come funziona?

10 euro se ritiri il prodotto

I punti di ritiro di Amazon sono sparsi in tutto il territorio e rappresentano una valida alternativa a prescindere dal buono. Infatti, non mancano utenti che preferiscono servirsi di questo servizio per ricevere il proprio prodotto. Poiché la consegna potrebbe essere effettuata mentre sono al lavoro, cosa che costringerebbe il corriere a tornare indietro con il pacco in mano e magari dover ripetere (inutilmente) la consegna il giorno seguente. Insomma, da sempre questa opzione rappresenta una valida alternativa per chi non si trova in casa e non vuole che il suo pacco torni indietro.

È innegabile però che la stragrande maggioranza degli utenti continua a preferire la consegna a domicilio.

Chi può ricevere il buono?

Cosa che però a quanto pare sta iniziando a causare un altro problema, quello. La proposta di Amazon nasce infatti esclusivamente per l’esigenze di ridurre le emissioni di Co2 , ed ecco quindi che arriva la promozione di 10 euro per coloro che scelgono di ritirare il proprio acquisto presso un punto di ritiro vicino la propria abitazione. Si tratta quindi di una scelta particolarmente saggia ed altruista, che fa capire quanto Amazon sia anche in grado di ragionare in maniera saggia e non sia soltanto ossessionata dal fatturato. Ma come funziona questo sconto?

Ovviamente, il buono non è per tutti. Possono utilizzare questa offera solo coloro che sono stati direttamente invitati, ossia hanno ricevuto l’invito tramite mail, o tramite notifica direttamente al proprio account sull’app di Amazon.

“Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it.”

Sul sito infatti si legge:

Ecco gli altri punti importanti della promozione:

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account;

L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon IT. Ad esclusione di libri e libri elettronici, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo;

Offerta valida dalle 00:00 del 21 febbraio alle 23:59 del 31 luglio 2023 , salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 30.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it.

Amazon, 10 euro se ritiri

Dunque, ricapitolando, i 10 euro verranno immediatamente scontati sull’ordine che il cliente sta effettuando, una volta che avrà scelto un punto di ritiro al posto della consegna a domicilio. Come detto, la promozione è attiva fino al 31 luglio, quindi c’è ancora qualche mese di tempo per sfruttarla. Per quanto riguarda invece l’invito, se avete timore di aver cancellato la mail dalla vostra posta elettronica, allora c’è un modo ancora già facile per tagliare la testa al toro e scoprire se siete stati invitati. Basta andare sulla pagina ufficiale della promozione e scoprire se il vostro account è idoneo a ricevere lo sconto.