Amazon, nuove assunzioni in Lombardia grazie al mega deposito di Pioltello: le offerte lavoro a settembre

Nuove offerte lavoro con Amazon, che ha inaugurato il nuovo mega deposito di smistamento costruito a Pioltello, in Lombardia e assume anche 120 persone. Vediamo che cosa sapere sulle nuove assunzioni Amazon, che arrivano dopo l’apertura a Milano e in altre sedi in tutta Italia.

Nuove assunzioni Amazon, che cosa sapere

Il nuovo deposito di Pioltello a Milano, è grande 8mila metri quadri, si tratta quindi di un grandissimo deposito che servirà per velocizzare le consegne nella zona di Milano e nell’area nord-est della provincia. In una nota, Amazon ha fatto sapere che nel nuovo deposito lombardo: “Il tetto e i rivestimenti sono stati realizzati con materiali di alta qualità e progettati per raggiungere livelli ottimali di isolamento termico ed efficienza energetica. Sul tetto saranno installati circa 800 mq di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di 160 kWp di energia elettrica e il magazzino utilizzerà ampiamente l’illuminazione a Led”. Oltre a ciò saranno realizzate anche delle aree verdi con colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Si cercano autisti e operatori di magazzino

Per quanto riguarda le nuove offerte di lavoro Amazon, il colosso ha fatto sapere che prossimamente saranno disponibili 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino a cui aggiungere 100 autisti che saranno assunti a tempo indeterminato con buone prospettive di crescita e benefits. Per candidarsi come operatore di magazzino con Amazon non vengono richieste particolari doti, si parla di puntualità, precisione, spirito di adattamento e disponibilità a lavorare su turni. Oltre che per il deposito di Pioltello, sono state organizzate anche delle giornate di selezione per altri depositi tra cui quelli di Cividate al Piano e Novara per cui è possibile iscriversi nella pagina dedicata.

Invece, per tutte le assunzioni di Amazon e i nuovi posti di lavoro basta collegarsi alla pagina Amazon Jobs e seguire le istruzioni per inviare il proprio cv.

Vedi anche: Lavoro Amazon: 3mila posti di lavoro in Italia entro la fine del 2021