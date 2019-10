Allerta meteo: le zone interessate dal maltempo ma dal weekend sembrerà agosto

E’ ancora allerta meteo in molte zone italiane a causa di un’ondata di pioggia e maltempo che ha portato anche a grosse raffiche di vento fino a 100 km/h. I prossimi giorni, però, il tempo sembra destinato a cambiare del tutto e un nuovo anticiclone con caldo anomalo farà da lasciapassare per un weekend bollente.

Forti venti e maltempo, le zone interessate

Ancora maltempo per le prossime ore in Italia con l’arrivo di un vortice ciclonico che dalle Baleari porterà forti venti di Scirocco sulla Sardegna meridionale con rischio mareggiate e onde alte fino a 4 metri nella zona di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano. Venti impetuosi colpiranno anche le coste siciliane e tirreniche, in particolare la Liguria, dove già il maltempo si è abbattuto duramente su Savona e settori di levante. Tempo brutto e venti forti anche sul settore alpino mentre da giovedì 24 ottobre il tempo brutto interesserà anche la Sicilia centro-occidentale e Lazio. un ‘allerta gialla è stata diffusa per venerdì 25 ottobre anche in Emilia Romagna, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Cosa cambierà durante il weekend, torna il caldo anomalo

Un ribaltone è però previsto dal prossimo weekend quando venti e piogge faranno spazio al caldo anomalo. I cambiamenti climatici si fanno sentire con questi mutamenti repentini che spaziano da temperature sopra la media e ondate di maltempo intenso. Gli esperti meteo parlano di fiammata africana in arrivo tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Le temperature saliranno ben oltre la media del periodo, tanto che sembrerà di essere agosto più che fine ottobre. In particolare, il caldo anomalo si farà sentire da domenica 27 al Centro-Sud dove non sarà raro percepire valori termici anche di 27 gradi mentre al Nord a dominare saranno nebbia e umidità.

