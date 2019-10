Meteo fine settimana, nuova ondata di caldo al sud, piogge al nord

Sta per iniziare un nuovo week end, ancora una volta le previsioni meteo ci mettono sulla strada giusta. Sarà bel tempo oppure avremo pioggia e freddo? Andiamo a scoprirlo.

Previsioni meteo week end 19 e 20 ottobre

Perturbazione atlantica in arrivo, prepararsi l’ombrello.

Non tuttaperò avrà questa incombenza, anzi ci sarà anche un cielo soleggiato altrove, andiamo quindi a vedere chi saranno i fortunati e chi gli sfortunati in questo fine settimana. Partiamo naturalmente da sabato 19 ottobre. Giornata davvero grigia sulle regioni settentrionali, con piogge sui rilievi alpini, prealpini e su molti tratti pianeggianti occidentali. Le piogge potranno raggiungere anche l’alta Toscana.

Altrove, invece, bel tempo con cielo soleggiato soprattuto al sud dove si registreranno addirittura temperature nuovamente in rialzo. Nella giornata di domenica 20 ottobre tale condizione sarà ancora più esasperata, con un clima quasi estivo al sud e un’atmosfera sempre più grigia e invernale al nord del paese.

Per domenica quindi piogge nelle aree del nord, in special modo su Val Padana, tutta l’area alpina e prealpina, al Nord-Ovest e a scendere, fino a Toscana, Umbria e Lazio. Nelle altre aree del paese si ripeterà invece la situazione del giorno precedente con temperature nuovamente in aumento al sud, causa dei venti provenienti dal nord Africa, preludio all’anticiclone africano in arrivo per la prossima settimana che porterà una nuova ondata di caldo fuori stagione.

