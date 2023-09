È iniziato il countdown per la fine dell’estate e del caldo africano, che non hanno mollato la presa nemmeno durante l’ultimo weekend. Settembre è iniziato con una fase calda ma secondo le previsioni meteo del colonnello Giuliacci l’ennesima ondata di caldo di quest’estate che sta volgendo al termine, dovrebbe lasciare il paese. Forse stavolta per sempre. Che cosa ci aspetta, quindi, nei prossimi giorni? Quando arriverà il maltempo?

A Fanpage.it, il colonnello Mario Giuliacci ha confermato che l’ondata di caldo sta per finire. L’anticiclone africano lascerà il posto a correnti fresche prima al Nord, dove arriveranno piogge e temporali e poi al Centro e al Sud.

Previsioni meteo, arrivano i temporali ma non ovunque

Questa fase durerà fino al 24 settembre, poi l’estate terminerà davvero e inizierà il clima autunnale, che molti aspettano con ansia.

Secondo l’esperto meteo, abbiamo ancora a che fare con una ondata di calore che sta per finire.

Il Centro -Nord sarà già rinfrescato entro il 15 settembre, con l’arrivo di piogge e temporali che mitigheranno l’aria e faranno scendere le temperature sotto i 30 gradi. Al Sud e sulle isole, invece, continuerà a fare caldo con temperature fino a 34 gradi. Tra il 17 e il 19 settembre, ci sarà una leggera ripresa del caldo ma tra il 20 e il 21, il fresco dovrebbe interessare buona parte d’Italia e lescenderanno tra 25 e 27 gradi. Insomma, piano piano, ilandrà scomparendo ed entro l’ultima decade di settembre assisteremo all’arrivo del fresco un po ‘ ovunque.

Già da oggi, mercoledì 13 settembre, temporali e temperature in ribasso sono previste sulle Alpi, Piemonte, Lombardia e Liguria, che continueranno anche il 14 settembre e venerdì 15.

Addio estate e caldo africano: ecco quando arrivano fresco e maltempo

Da questa data il maltempo potrebbe farsi sentire anche nelle altre regioni del Centro -Nord. Poi tra il 17 e il 18 settembre ci sarà un fugace ritorno del caldo, che avrà vita breve, visto che già tra il 19 e il 20 torneranno le correnti atlantiche con isolati temporali al Centro Nord.

Andando più nel dettaglio, da oggi, sono previsti temporali in Piemonte e Lombardia, dove sono previsti rovesci di forte intensità e locali grandinate. Un avviso meteo della Protezione civile ha attivato anche uno stato di allerta arancione su queste due regioni. Il 14 settembre sarà instabile un po ‘ in tutto il Centro Nord, soprattutto sui settori alpini e prealpini centro-orientali e sull’Appennino Emiliano.

Questa situazione di instabilità andrà avanti anche il 15 settembre. Poi come accennato da Giuliacci, tra il 17 e il 18 il caldo si farà sentire, ma solo per poco, ciò dimostra che l’estate è davvero agli sgoccioli. La data da segnare in rosso, almeno per adesso, per poter dire davvero addio all’estate, è il 24 settembre, quando finalmente farà il suo ingresso l’autunno e almeno per quest’abito, il caldo africano potrebbe diventare un ricordo. A meno di nuovi ribaltoni a ottobre, come lo scorso anno, quando per molte giornate si registrarono temperature sopra la media stagionale.

